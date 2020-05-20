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Нардеп Лерос: Доведу, що ОПУ на чолі з Єрмаком перетворився на ОЗУ

Середа, 20 травня 2020, 17:12
Нардеп Лерос: Доведу, що ОПУ на чолі з Єрмаком перетворився на ОЗУ

Народний депутат "Слуги народу" Гео Лерос, який оприлюднив так звані "плівки Єрмака", продовжує звинувачувати главу Офісу президента Андрія Єрмака в корупції.

Джерело: Лерос в Facebook

Деталі: Реагуючи зокрема на слова президента Володимира Зеленського про те, що це пуста справа, яка не має під собою ніяких доказів, нардеп заявив, що "порожньою цю справу зробить глава СБУ Іван Баканов".

Пряма мова: "Я не знаю кого саме мав на увазі президент, коли сказав про шантаж, самому тепер цікаво. Я, наприклад, вважаю, що Єрмак займається корупцією і торгує національними інтересами.

Та що вже я, це вже зрозуміло кожному, хто здатний подивитися на факти, а не жити конспірологічними теоріями Єрмака про якісь змови. Я продовжу оперувати фактами і доведу, що ОПУ на чолі з Єрмаком перетворився на ОЗУ".

Що передувало: На великій пресконференції до річниці президентства глава держави Володимир Зеленський заявив, що в справі так званих "плівок Єрмака" немає складу злочину, і він знає, хто стоїть за цими записами. Зеленський заявив, що цими записами "хотіли шантажувати його особисто для звільнення глави ОП Андрія Єрмака".

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Передісторія:

  • Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік, схожий на брата глави Офісу президента Андрія Єрмака – Дениса Єрмака – проводить переговори про працевлаштування неназваних осіб на певні посади в органах влади.
  • Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила провадження за статтею "Зловживання впливом", але потім перекваліфікувала його на "Шахрайство" і 17 квітня прийняла рішення про передачу справи за підслідністю до Головного слідчого управління Нацполіції. 
  • Водночас менше ніж за тиждень Нацоліція передала цю справу назад в СБУ.
  • Жоден із фігурантів плівок з братом глави ОП Денисом Єрмаком не захотів писати заяви про злочин, всі "претенденти" на держпосади заперечили, що давали хабарі Єрмаку та його спільникам за працевлаштування.

Українська правда

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Теми: Андрій Єрмакскандал
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