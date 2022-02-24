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ВАКС приговорил Грымчака к 10 годам заключения

Ольга ГлущенкоЧетверг, 24 февраля 2022, 03:29

Высший антикоррупционный суд приговорил эксзамминистра ВОТ Юрия Гримчака к 10 годам заключения с конфискацией имущества.

Источник: ЦПК в Telegram

Дословно: "По совокупности преступлений коллегия судей Высшего антикоррупционного суда в составе Виктора Маслова, Игоря Строгого и Леси Федорак назначила Грымчаку 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В срок наказания отнесут срок предварительного заключения Грымчака в СИЗО на досудебном расследовании. Кроме того, с него взыскают более 200 тысяч гривен судебных издержек.

Также удовлетворили гражданский иск прокурора на сумму свыше 938 тыс. грн.

Дело в части обвинения Овдиенко закрыли уже в ходе судебного разбирательства из-за его смерти.

У защиты есть 30 дней на обжалование приговора".

Детали: Национальное антикоррупционное бюро задержало бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака и брата его жены Игоря Овдиенко в августе 2019 года.

По данным обвинения, заявитель Максим Святненко во время общения с Гримчаком рассказал о проблеме с судами в ООО "Катран К", с которым он сотрудничал. Компании потребовалась консультация по делу о взыскании долга с другого предприятия.

В ответ замминистра якобы сообщил, что за 100 тысяч долларов сможет помочь с необходимым судебным решением в Верховном суде.

Во втором эпизоде Святненко рассказал, что испытывает проблемы с согласованием разрешительных документов для "Катран К" на реконструкцию "Рынка Рыбалка" на землях, принадлежащих к памятникам культурного наследия. После этого Грымчак якобы предложил помощь за "скромный" 1 миллион долларов.

Деньги должны были распределиться между должностными лицами Министерства культуры, Министерства юстиции, Генеральной прокуратуры и других ведомств.

По данным детективов, на самом деле Гримчак и Овдиенко не собирались ни с кем делиться.

Знать больше: $1 млн за застройки и суды. Распутываем историю задержания Грымчака

Предыстория:

  • 14 августа 2019 года детективы НАБУ совместно с ГПУ и СБУ задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака и его помощника якобы во время получения части взятки в размере 480 тысяч долларов.
  • По данным НАБУ, в целом они требовали от представителя юрлица 1,1 млн долларов за влияние на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.
  • Вечером 14 августа в доме Грымчака прошел обыск. Жена заместителя министра Юлия Гримчак сообщила, что второй задержанный – ее родной брат.
  • Позже стало известно, что задержание Грымчака проходило в рамках расследования дела о нападении на Татьяну Черновол, произошедшего в декабре 2013 года.
  • По данным НАБУ, Грымчак и Овдиенко требовали взятки от нескольких фирм за различные "услуги".

Темы: Грымчаксуд
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