ВАКС приговорил Грымчака к 10 годам заключения

Высший антикоррупционный суд приговорил эксзамминистра ВОТ Юрия Гримчака к 10 годам заключения с конфискацией имущества.

Источник: ЦПК в Telegram

Дословно: "По совокупности преступлений коллегия судей Высшего антикоррупционного суда в составе Виктора Маслова, Игоря Строгого и Леси Федорак назначила Грымчаку 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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В срок наказания отнесут срок предварительного заключения Грымчака в СИЗО на досудебном расследовании. Кроме того, с него взыскают более 200 тысяч гривен судебных издержек.

Также удовлетворили гражданский иск прокурора на сумму свыше 938 тыс. грн.

Дело в части обвинения Овдиенко закрыли уже в ходе судебного разбирательства из-за его смерти.

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У защиты есть 30 дней на обжалование приговора".

Детали: Национальное антикоррупционное бюро задержало бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака и брата его жены Игоря Овдиенко в августе 2019 года.

По данным обвинения, заявитель Максим Святненко во время общения с Гримчаком рассказал о проблеме с судами в ООО "Катран К", с которым он сотрудничал. Компании потребовалась консультация по делу о взыскании долга с другого предприятия.

В ответ замминистра якобы сообщил, что за 100 тысяч долларов сможет помочь с необходимым судебным решением в Верховном суде.

Во втором эпизоде Святненко рассказал, что испытывает проблемы с согласованием разрешительных документов для "Катран К" на реконструкцию "Рынка Рыбалка" на землях, принадлежащих к памятникам культурного наследия. После этого Грымчак якобы предложил помощь за "скромный" 1 миллион долларов.

Деньги должны были распределиться между должностными лицами Министерства культуры, Министерства юстиции, Генеральной прокуратуры и других ведомств.

По данным детективов, на самом деле Гримчак и Овдиенко не собирались ни с кем делиться.

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