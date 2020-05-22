Адвокаты подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета медсестры Яны Дугарь заявили, что сторона обвинения просит изменить ей меру пресечения.

Источник: адвокат Дугарь Денис Ломанов в Facebook

Прямая речь Ломанова: Сегодня, неожиданно, было вручено извещение об окончании досудебного расследования и открытия материалов досудебного расследования по так-называемому "делу Шеремета".

Также, было вручено ходатайство, об изменении меры пресечения на залог, согласно которому сторона обвинения просит определить залог в размере 168 тыся гривен".

Что было раньше: 22 мая полиция завершила расследование в отношении подозреваемых в исполнении убийства журналиста Павла Шеремета.

Предыстория:

Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.

Следствие заявляло, что Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто вместе с Антоненко, который сначала также фигурировал как организатор.

21 мая всем трем фигурантам изменили подозрения – теперь следствие называет организаторами преступления "неустановленных лиц".

Кузьменко и Антоненко находятся под арестом. Дугарь отправили сначала под круглосуточный, а затем под ночной домашний арест.

Пресс-секретарь МВД в личной переписке, опубликованной в сети, намекнул, что к убийству Шеремета может быть причастно СБУ.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.

По словам защиты, в момент убийства Шеремета Дугарь не была знакома с другими подозреваемыми, а Кузьменко и Антоненко в то время общались всего несколько раз.

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Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета

Заявление УП: О расследования МВД дела Павла Шеремета