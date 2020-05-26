Более 500 человек за несколько часов перечислили всю необходимую сумму для внесения залога за подозреваемою в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Яну Дугарь.

Источник: защитник Дугарь Виталий Коломиец в Facebook

Прямая речь: "Друзья, невероятно 500+ человек совершили платежи, и мы имеем достаточную сумму, а также средства на дальнейшую борьбу. Большое спасибо. Еще раз убеждаюсь: украинцы - самодостаточные и готовы к борьбе за право".

Детали: О сборе 168 тысяч гривен, которые определил суд в качестве залога для Дугарь, объявили 26 мая. По словам адвоката, всю сумму с избытком собрали за 3 часа.

Коломиец призвал прекратить платежи и удалил реквизиты.

По его словам, лишние средств направят на работу в судебном следствии и по согласованию с основными учредителями для правовой помощи другим добровольцам.

Что было раньше: 25 мая Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и изменил меру пресечения Яне Дугарь, подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, с домашнего ареста на залог в размере 168 тысяч гривень с ношением электронного браслета.

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