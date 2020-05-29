Перестрелка в Броварах: Зеленский встретился с Аваковым
Президент Владимир Зеленский провел встречу с министром внутренних дел Арсеном Аваковым из-за утренней стрельбы между перевозчиками в Броварах.
Источник: Офис президента, пресс-служба МВД
Прямая речь Зеленского: "То, что происходило, даже схватками нельзя назвать. Это напоминало 90-е.
Нужно, чтобы мы нашли заказчиков, чтобы они понесли наказание. Также чтобы на уровне правительства мы поняли, как помочь обычным людям, имущество которых пострадало в этой схватке".
Детали: Аваков рассказал Зеленскому, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.
В схватке участвовали около 100 человек, 20 человек уже задержали.
Один автобус с вооруженными людьми приехал из Винницы, другая группа на трех микроавтобусах прибыла из столицы. По словам Авакова, группа из Винницкой области - сотрудники одной из охранных фирм.
Устанавливаются лица, которые направляли вооруженных людей из Винницы.
Аваков добавил, что будут сделаны кадровые выводы по Винницкой области: "Почему выпустили такую группу людей, хоть и с охотничьим оружием? Надо было реагировать. К концу дня я смогу предложить, какое административное реагирование надо делать".
Кроме того, министр заявил, что у него есть большой вопрос к Броварской полиции: "Полицейских там не было, это неожиданная ситуация. Сейчас закончим эту операцию и у меня есть большой вопрос к Броварской полиции, потому что пропустить такое - это недопустимо".
На встрече также присутствовал премьер-министр Денис Шмыгаль.
По факту стрельбы начали три уголовных производства по ч.4 ст.296 (хулиганство), ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами), ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК.
Позже действия злоумышленников дополнительно квалифицировали как покушение на убийство двух и более лиц по ст.15, ч. 2 ст.115 УК.
Среди первых 11 задержанных: двое - местные жители, остальные - жители Винницкой области. С ними проводят следственные действия. По месту жительства фигурантов продолжаются обыски.
Предыстория:
- Утром 29 мая в Броварах Киевской области произошла перестрелка с участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками, 3 человека получили ранения. Полиция сообщала о 10 задержанных.
- По данным источников УП, часть из тех, кто устроил перестрелку, местные, часть – из Винницкой области.
- Мэр Броваров Игорь Сапожко заявил, что причиной утренней стрельбы в городе стала ситуация с распределением междугородних маршрутов, которые утверждает Киевская обладминистрация.
- Из-за перестрелки в Броварах в Киевской области ввели план-перехват.
- Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что одним из участников разборок со стрельбой в Броварах Киевской области было ПП "А.Т.Н.".