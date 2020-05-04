Аваков рассказал о нарушениях карантина в "Эпицентре" и "Велюре"

Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что за нарушение карантина Нацполиция выписала 29 админпротоколов сети "Эпицентр", в общем правоохранители составили 10 303 админпротокола.

Источник: внеочередное заседание Кабинета министров, МВД

Прямая речь: "За последнее время полиция составила 10 тысяч 303 протокола о нарушении карантинных норм. В том числе, мы провели проверку 162 супермаркетов, в том числе "Эпицентр" и "Новая линия".

Выписали 94 протокола по супермаркетам, 29 сети "Эпицентр", 140 протоколов - сетям общественного питания. В торговых центрах были случаи, когда торговали мебелью и предметами электроники и другими товарами, которые не предусмотрены карантином.

Проверка установила, что в каждой области были нарушения. Лидером нарушений в области объектов общественного питания стала Ровенская область - 26 случаев, когда с нарушениями работали кафе и рестораны, Харьковская - 14, Донецкая - 17, Запорожская область - 12.

В том числе и рестораны в городе Киев: "Виноградный хутор", "Моншер", "Велюр", "Фабиус". Все эти рестораны нарушили требования карантина. Им уже выписали административные протоколы. Надеемся, суды нас поддержат. Сейчас все эти заведения закрыты".

Детали: По словам Авакова, решение о снятии карантина должны приниматься с учетом развития эпидемий в каждом регионе страны. Поэтому, местная власть должна сама принимать решения и нести за это ответственность.

Министр отметил, что полиция зарегистрировала уменьшение количества тяжких преступлений во время карантина. В частности, количество умышленных убийств уменьшилось на 36%, тяжкие телесные повреждения - 68%, разбой - 36%, грабежи - 50%.

Напомним: