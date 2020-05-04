Все разделы
Укр / Рус

Аваков рассказал о нарушениях карантина в "Эпицентре" и "Велюре"

Понедельник, 4 мая 2020, 14:53

Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что за нарушение карантина Нацполиция выписала 29 админпротоколов сети "Эпицентр", в общем правоохранители составили 10 303 админпротокола.

Источник: внеочередное заседание Кабинета министров, МВД

Прямая речь: "За последнее время полиция составила 10 тысяч 303 протокола о нарушении карантинных норм. В том числе, мы провели проверку 162 супермаркетов, в том числе "Эпицентр" и "Новая линия".

Выписали 94 протокола по супермаркетам, 29 сети "Эпицентр", 140 протоколов - сетям общественного питания. В торговых центрах были случаи, когда торговали мебелью и предметами электроники и другими товарами, которые не предусмотрены карантином".

Дополняется...

Украинская правда


powered by lun.ua
Главное сегодня

ПРАВИТЕЛЬСТВО СМЯГЧИЛО КАРАНТИН С 11 МАЯ

инфографикаСоциологи показали свежий рейтинг партий

КАБМИН ПРОДЛИЛ КАРАНТИН ДО 22 МАЯ

таблицаЧерез год реального президентства: за Зеленского готовы проголосовать более 40% избирателей

Кабмин собирается на внеочередное заседание по ослаблению карантина

Тимошенко стала долларовой миллионершей

Все главные новости...
Последние новости
14:53
Аваков рассказал о нарушениях карантина в "Эпицентре" и "Велюре"
14:49
UberEats прекращает работу в Украине
14:26
Регионы с самой высокой заболеваемостью COVID-19 пойдут на "адаптивный карантин"
14:02
ПРАВИТЕЛЬСТВО СМЯГЧИЛО КАРАНТИН С 11 МАЯ
13:52
инфографикаСоциологи показали свежий рейтинг партий
13:43
ПриватБанк продолжил льготный режим для переводов из Польши
13:34
Уже на этой неделе начинаем подготовку к выходу из карантина – Зеленский
13:30
фото На карантине в Украине посетили розовые фламинго
13:26
КАБМИН ПРОДЛИЛ КАРАНТИН ДО 22 МАЯ
13:24
"Энергетическая безопасность Польши и Украины": началось строительство газопровода Baltic Pipe
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!