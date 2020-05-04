Аваков рассказал о нарушениях карантина в "Эпицентре" и "Велюре"

Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что за нарушение карантина Нацполиция выписала 29 админпротоколов сети "Эпицентр", в общем правоохранители составили 10 303 админпротокола.

Источник: внеочередное заседание Кабинета министров, МВД

Прямая речь: "За последнее время полиция составила 10 тысяч 303 протокола о нарушении карантинных норм. В том числе, мы провели проверку 162 супермаркетов, в том числе "Эпицентр" и "Новая линия".

Выписали 94 протокола по супермаркетам, 29 сети "Эпицентр", 140 протоколов - сетям общественного питания. В торговых центрах были случаи, когда торговали мебелью и предметами электроники и другими товарами, которые не предусмотрены карантином".

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