На днях Саакашвили получит официальную должность – источники
Понедельник, 4 мая 2020, 16:47
В ближайшие дни украино-грузинский политик Михаил Саакашвили получит официальную должность в Украине.
Источник: собеседники УП в Офисе президента.
Прямая речь: "В ближайшие дни его (Саакашвили - ред.) назначат. Мы не можем пока говорить, кем его назначат, ведь об этом должен сказать президент".
"Могу только сказать, что он будет помогать работать правительству".
Предыстория:
- 22 апреля 2020 года стало известно, что Зеленский предложил ему должность вице-премьера по реформам – иСаакашвили согласился.
- Однако в Грузиизаявили, что она до сих пор требует экстрадиции Саакашвили, поэтому его назначение в украинское правительство ухудшит отношения с Украиной. Также там готовы были вызвать посла из Украины.
- Кроме того, Саакашвили не удалось сразу убедить большинство фракции "Слуга народа" проголосовать за назначение его вице-премьером.
- Позже Саакашвили говорил депутатам уже о позиции советника Зеленского.