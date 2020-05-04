На днях Саакашвили получит официальную должность – источники

В ближайшие дни украино-грузинский политик Михаил Саакашвили получит официальную должность в Украине.

Источник: собеседники УП в Офисе президента.

Прямая речь: "В ближайшие дни его (Саакашвили - ред.) назначат. Мы не можем пока говорить, кем его назначат, ведь об этом должен сказать президент".

"Могу только сказать, что он будет помогать работать правительству".

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