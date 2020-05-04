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На днях Саакашвили получит официальную должность – источники

Понедельник, 4 мая 2020, 16:47
На днях Саакашвили получит официальную должность – источники

В ближайшие дни украино-грузинский политик Михаил Саакашвили получит официальную должность в Украине.

Источник: собеседники УП в Офисе президента.

Прямая речь: "В ближайшие дни его (Саакашвили - ред.) назначат. Мы не можем пока говорить, кем его назначат, ведь об этом должен сказать президент".

"Могу только сказать, что он будет помогать работать правительству".

Предыстория:

  • 22 апреля 2020 года стало известно, что Зеленский предложил ему должность вице-премьера по реформам – иСаакашвили согласился.
  • Однако в Грузиизаявили, что она до сих пор требует экстрадиции Саакашвили, поэтому его назначение в украинское правительство ухудшит отношения с Украиной. Также там готовы были вызвать посла из Украины.
  • Кроме того, Саакашвили не удалось сразу убедить большинство фракции "Слуга народа" проголосовать за назначение его вице-премьером.
  • Позже Саакашвили говорил депутатам уже о позиции советника Зеленского.

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