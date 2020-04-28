Саакашвили говорит депутатам уже больше о позиции советника Зеленского

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Вторник, 28 апреля 2020, 14:37

Бывший президент Грузии и бывший руководитель Одесской областной госадминистрации Михэил Саакашвили, вероятно, не станет вице-премьером по реформам.

Источник: собеседники "Украинской правды" в парламентских кругах

Прямая речь одного из руководителей фракции "Слуга народа": "Мы уже запутались. То он кандидат, то не кандидат".

Детали: Как отметили другие депутаты в разговоре с УП, Офис президента не пытался собирать голоса за назначение Саакашвили.

В эти минуты проходит встреча Саакашвили с фракцией "Голос". Собеседники в этой фракции сообщают УП, что Саакашвили ведет себя достаточно спокойно и уже не агитирует голосовать за себя в качестве вице-премьера.

Прямая речь одного из собеседников во фракции "Голос": "У нас сейчас встреча, Михо говорит уже более о позиции советника Зеленского. Очевидно, что "слуги" прокатили его".

Украинская правда
Темы: Саакашвили Кабинет министров Зеленский Слуга народа Голос


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