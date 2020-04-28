Саакашвили говорит депутатам уже больше о позиции советника Зеленского

Бывший президент Грузии и бывший руководитель Одесской областной госадминистрации Михэил Саакашвили, вероятно, не станет вице-премьером по реформам.

Источник: собеседники "Украинской правды" в парламентских кругах

Прямая речь одного из руководителей фракции "Слуга народа": "Мы уже запутались. То он кандидат, то не кандидат".

Детали: Как отметили другие депутаты в разговоре с УП, Офис президента не пытался собирать голоса за назначение Саакашвили.

В эти минуты проходит встреча Саакашвили с фракцией "Голос". Собеседники в этой фракции сообщают УП, что Саакашвили ведет себя достаточно спокойно и уже не агитирует голосовать за себя в качестве вице-премьера.

Прямая речь одного из собеседников во фракции "Голос": "У нас сейчас встреча, Михо говорит уже более о позиции советника Зеленского. Очевидно, что "слуги" прокатили его".

Другие подробности: По данным УП, правительство не направляло в Верховную Раду документы по Саакашвили, это делал премьер – но "сегодня вроде бы отозвал" представление.

Этому предшествовало: 22 апреля стало известно, что Михэила Саакашвили могут назначить вице-премьером по вопросам реформ. Он согласился работать в правительстве Дениса Шмыгаля. По словам Саакашвили, президент Владимир Зеленский поручил ему заниматься переговорами с Международным валютным фондом.

Однако в Грузии заявили, что она до сих пор требует экстрадиции Саакашвили, поэтому его назначение в украинское правительство ухудшит отношения с Украиной. Также там готовы были вызвать посла из Украины.

Кроме того, Саакашвили не удалось сразу убедить большинство фракции "Слуга народа" проголосовать за назначение его вице-премьером.

В повестке дня внеочередного заседания Верховной Рады на 30 апреля нет вопроса о назначении Саакашвили вице-премьером по вопросам реформ.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков высказывал мнение, что в команде Зеленского "достаточное количество коллег, которые могли бы проводить реформы".

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