В Грузии предупредили Киев: назначение Саакашвили может осложнить отношения

Глава фракции правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Рати Ионатамишвили не исключил осложнения дипломатических отношений с Украиной в случае, если экс-президента Грузии Михэила Саакашвили назначат вице-премьер-министром украинского правительства.

Источник: выступление Ионатамишвили от имени фракции, "Радио Свобода"

Прямая речь лидера "Грузинской мечты": "Если Саакашвили будет назначен украинским вице-премьером – человек, который виноват перед грузинским законодательством и находится в розыске, это, очевидно, очень осложнит отношения Грузии и Украины.

Я не исключаю, что в повестке дня станет и вопрос о пересмотре дипломатических отношений, несмотря на то, что связь между двумя странами для нас очень ценна".

Детали: О том, что Тбилиси может воспринять как недружественный шаг возможное назначение Саакашвили заявил также посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе. По его словам, украинская сторона информирована об отношении Грузии к этому вопросу.

Комментарий посла Грузии агентству "Интерфакс-Украина": "Михаила Саакашвили признало Грузинское государство, грузинское правосудие виновным, и он объявлен в международный розыск. В свое время было обращение к украинской стороне о задержании и передаче Михаила Саакашвили Грузии, и были переданы материалы возбужденных уголовных дел...

Кроме того, стоит напомнить, что этот человек неоднократно призывал свергнуть законно избранное правительство Грузии насильственным путем. На фоне всего изложенного возможное назначение господина Саакашвили с большой вероятностью будет воспринято в Тбилиси как недружественный и неприемлемый со стороны стратегического партнерства шаг".

Этому предшествовало: Михэилу Саакашвили предложили должность вице-премьера по вопросам реформ в украинском правительстве. Он согласился работать в команде Владимира Зеленского и Дениса Шмыгаля.

24 апреля, перед внеочередным заседанием парламента, на встрече с депутатами фракции "Слуга народа" Саакашвили попытался убедить их поддержать его кандидатуру на должность – но пока голосов на это назначение не хватает.