До 50% больных украинцев одновременно: Зеленский спрогнозировал 3 сценария

Президент Владимир Зеленский прогнозирует три возможных сценария распространения эпидемии коронавируса в Украине.

Источник: Зеленский в видеообращении в воскресенье

Прямая речь: "Сегодня фактически есть три сценария развития событий. Первый - от 3 до 5% одновременно больных коронавирусом. Это очень болезненные цифры, но такой сценарий не является катастрофой. Поэтому мы должны быть собранными и дисциплинированными: продолжить самоизоляцию, соблюдать правила гигиены и не выходить на улицу без надобности. Тогда мы переживем этот шторм.

Второй сценарий - 25% больных. Третий - более 50% одновременно больных коронавирусом.

Второго и тем более третьего сценария наша медицинская система не выдержит. Наши врачи не выдержат одновременного наплыва такого количества больных".

Детали: Зеленский отметил, что "солнечная погода, парки, пляжи, шашлыки" подождут, потому что все это - ничто по сравнению с собственным здоровьем и жизнью.

Прямая речь: "Коронавирус обязательно пройдет и впереди у нас будет много работы. Всем нам вместе строить успешную и процветающую страну. Страну сорока, а не двадцати миллионов людей. Я сейчас никого не пугаю, но время осознать, что все это не шутки".