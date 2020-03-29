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До 50% больных украинцев одновременно: Зеленский спрогнозировал 3 сценария

Воскресенье, 29 марта 2020, 20:16
До 50% больных украинцев одновременно: Зеленский спрогнозировал 3 сценария

Президент Владимир Зеленский прогнозирует три возможных сценария распространения эпидемии коронавируса в Украине.

Источник: Зеленский в видеообращении в воскресенье

Прямая речь: "Сегодня фактически есть три сценария развития событий. Первый - от 3 до 5% одновременно больных коронавирусом. Это очень болезненные цифры, но такой сценарий не является катастрофой. Поэтому мы должны быть собранными и дисциплинированными: продолжить самоизоляцию, соблюдать правила гигиены и не выходить на улицу без надобности. Тогда мы переживем этот шторм.

Второй сценарий - 25% больных. Третий - более 50% одновременно больных коронавирусом.

Второго и тем более третьего сценария наша медицинская система не выдержит. Наши врачи не выдержат одновременного наплыва такого количества больных".

Детали: Зеленский отметил, что "солнечная погода, парки, пляжи, шашлыки" подождут, потому что все это - ничто по сравнению с собственным здоровьем и жизнью.

Прямая речь: "Коронавирус обязательно пройдет и впереди у нас будет много работы. Всем нам вместе строить успешную и процветающую страну. Страну сорока, а не двадцати миллионов людей. Я сейчас никого не пугаю, но время осознать, что все это не шутки".

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Предыстория:

  • 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавирусной болезни COVID-19, признав, что новый коронавирус Sars CoV 2 распространился из Китая на весь мир.
  • 26 марта глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия COVID-19 ускоряется с экспоненциальной скоростью: первые 100 тысяч случаев обнаружили за 67 дней, вторые – за 11 дней, на третьи 100 тысяч ушло 4 дня, на четвертые – всего 2 дня.
  • Ученые из лондонского Имперского колледжа пришли к выводу, что если бы человечество не приняло меры, в мире от COVID-19 могли бы умереть 40 миллионов человек. Исследователи считают, что если распространение болезни удастся замедлить на ранней стадии (0,2 смерти на 100 тысяч населения), то будут спасены 38,7 млн человек; если чуть позже (1,6 смерти на 100 тысяч населения), то 30,7 млн человек сохранят жизни; и так далее.
  • Китайский эксперт по инфекционным болезням Чжан Веньхун считает, что Европе стоит забыть о скором окончании пандемия COVID-19 и подготовиться к борьбе, которая может длиться до 2 лет.
  • Немецкий Институт Роберта Коха также заявлял, что эпидемия коронавируса может длиться два года, поскольку пандемия, как правило, протекает волнами.

Украинская правда

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Темы: коронавирусCovid-2019эпидемиякарантинЗеленский
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