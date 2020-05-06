Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Рябошапка: Зеленский руками Венедиктовой возвращает уволенных прокуроров

Среда, 6 мая 2020, 12:17
Рябошапка: Зеленский руками Венедиктовой возвращает уволенных прокуроров

Экс-генпрокурор Руслан Рябошапка заявляет, что президент Владимир Зеленский уничтожает реформу прокуратуры, поскольку руками своего генпрокурора Ирины Венедиктовой возвращает на должности старых прокуроров, не прошедших аттестации.

Источник: блог Рябошапки на "Украинской правде"

Дословно: "Генеральным прокурором Зеленского уничтожаются основные идеи реформы президента Зеленского – очистить прокуратуру от случайных и "своих" людей, которые служат не обществу и закону, а тем, кому обязаны должностью.

И в этом президент Зеленский уже ничем не отличается президента Порошенко, который так же руками своего генерального прокурора не дал провести нужную Украине реформу прокуратуры в 2015-2016 годах".

Детали: По словам Рябошапки, очищение прокуратуры оказалось болезненным для "бенефициаров неофициальных платных услуг, которые предоставляли прокуроры, а поэтому они при новом генеральном прокуроре начали искать возможности восстановить статус кво".

Экс-генпрокурор добавил, что Венедиктова отказалась от продолжения реформы прокуратуры. Наряду с этим создали апелляционные комиссии, "чтобы в ручном режиме" пересматривать решения об увольнении, идти на мировые соглашения и "вернуть "нужных" бывших прокуроров".

Также, по словам Рябошапки, сейчас уже просто назначают "правильных людей" на должности в Офис генерального прокурора без предусмотренных законом конкурсного отбора или прохождения аттестации.

Кроме того, по его словам, Венедиктова решила избавиться от международных партнеров в административной комиссии, чтобы "назначить "правильных" людей на руководящие должности в Офисе Генерального прокурора", и включила в нее большинство "подчиненных ей прокуроров".

Рябошапка отметил, что "это сработало", потому что уже провели ряд таких назначений.

Читайте также: Ирина Венедиктова: В разговоре с Зеленским о моем назначении фамилия Порошенко ни звучала

Предыстория:

 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: РябошапкаВенедиктовапрокуратурареформыЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

Все новости...
Рябошапка
Экс-генпрокурор Рябошапка хотел уехать из Украины: завернули на границе
Вовк, Портнов и команда Зеленского влияли на смену главы Совета судей – СМИ
Гончарука могли прослушивать люди, приближенные к олигарху – экс-генпрокурор
Последние новости
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
Все новости...
Реклама: