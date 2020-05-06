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Рябошапка: Зеленский руками Венедиктовой возвращает уволенных прокуроров

Среда, 6 мая 2020, 12:17

Экс-генпрокурор Руслан Рябошапка заявляет, что президент Владимир Зеленский уничтожает реформу прокуратуры, поскольку руками своего генпрокурора Ирины Венедиктовой возвращает на должности старых прокуроров, не прошедших аттестации.

Источник: блог Рябошапки на "Украинской правде"

Дословно: "Генеральным прокурором Зеленского уничтожаются основные идеи реформы президента Зеленского – очистить прокуратуру от случайных и "своих" людей, которые служат не обществу и закону, а тем, кому обязаны должностью.

И в этом президент Зеленский уже ничем не отличается президента Порошенко, который так же руками своего генерального прокурора не дал провести нужную Украине реформу прокуратуры в 2015-2016 годах".

Детали: По словам Рябошапки, очищение прокуратуры оказалось болезненным для "бенефициаров неофициальных платных услуг, которые предоставляли прокуроры, а поэтому они при новом генеральном прокуроре начали искать возможности восстановить статус кво".

Экс-генпрокурор добавил, что Венедиктова отказалась от продолжения реформы прокуратуры. Наряду с этим создали апелляционные комиссии, "чтобы в ручном режиме" пересматривать решения об увольнении, идти на мировые соглашения и "вернуть "нужных" бывших прокуроров".

Также, по словам Рябошапки, сейчас уже просто назначают "правильных людей" на должности в Офис генерального прокурора без предусмотренных законом конкурсного отбора или прохождения аттестации.

Кроме того, по его словам, Венедиктова решила избавиться от международных партнеров в административной комиссии, чтобы "назначить "правильных" людей на руководящие должности в Офисе Генерального прокурора", и включила в нее большинство "подчиненных ей прокуроров".

Рябошапка отметил, что "это сработало", потому что уже провели ряд таких назначений.

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Предыстория:

 

Украинская правда
Темы: РябошапкаВенедиктовапрокуратурареформыЗеленский


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