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Степанов пояснил, откуда взялись новые больные коронавирусом в киевской лавре

Четверг, 7 мая 2020, 09:33
Степанов пояснил, откуда взялись новые больные коронавирусом в киевской лавре

17 новых больных коронавирусной болезнью COVID-19 в Киево-Печерской лавре – это люди, которые контактировали с теми, кто заболел раньше.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на ежедневном брифинге

Прямая речь: "Если мы говорим о Киево-Печерской лавре, на сегодня 17 новых случаев заболеваемости коронавирусной болезнью. Это все люди, которые были контактные с пациентами, которые заболели две-три недели назад.

Они находились на самоизоляции – и сейчас, уже по выходу из самоизоляции, им было сделано ПЦР-тестирование, у 17 человек обнаружили положительный тест – у них подтвержден COVID-19".

Детали: Степанов не объяснил, почему болезнь у этих людей обнаружили только сейчас.

Относительно дальнейших действий министр отметил, что у органов местного самоуправления есть полномочия усилить карантинные мероприятия локально – в данном случае, на территории заповедника Киево-Печерская лавра – по представлению санитарного врача Киева.

Предыстория:

  • 5 апреля Киево-Печерская лавра (УПЦ МП) закрылась на карантин из-за вспышки коронавируса среди братии.
  • 14 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что на территории Киево-Печерской лавры зафиксировано почти 100 случаев заболевания Covid-19.
  • 26 апреля российское РБК написало, что в Киево-Печерской лавре коронавирусной инфекцией заразились все священники, в том числе и настоятель, но митрополит Климент опроверг это. По его словам, более 100 человек подхватили инфекцию, но уже выздоровели на тот момент, а в больницах оставалось "3-4 человека".

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019Киевцерковь
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