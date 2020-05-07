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Степанов пояснил, откуда взялись новые больные коронавирусом в киевской лавре

Четверг, 7 мая 2020, 09:33

17 новых больных коронавирусной болезнью COVID-19 в Киево-Печерской лавре – это люди, которые контактировали с теми, кто заболел раньше.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на ежедневном брифинге

Прямая речь: "Если мы говорим о Киево-Печерской лавре, на сегодня 17 новых случаев заболеваемости коронавирусной болезнью. Это все люди, которые были контактные с пациентами, которые заболели две-три недели назад.

Они находились на самоизоляции – и сейчас, уже по выходу из самоизоляции, им было сделано ПЦР-тестирование, у 17 человек обнаружили положительный тест – у них подтвержден COVID-19".

Детали: Степанов не объяснил, почему болезнь у этих людей обнаружили только сейчас.

Относительно дальнейших действий министр отметил, что у органов местного самоуправления есть полномочия усилить карантинные мероприятия локально – в данном случае, на территории заповедника Киево-Печерская лавра – по представлению санитарного врача Киева.

Алена Рощенко, УП
Темы: коронавирусCovid-2019Киевцерковь


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