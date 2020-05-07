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Кличко требует от силовиков доказательств вины своего зама или извинений

Четверг, 7 мая 2020, 12:34

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в правоохранительные органы с требованием предоставить информацию о расследовании в отношении своего первого заместителя Николая Поворозника.

Источник: мэр столицы в ходе онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы

Прямая речь: "Я хочу обратиться к правоохранительным органам предоставить информацию относительно расследования. Ибо до сих пор Николая Поворозника не вызывали на допрос - ни в качестве свидетеля, ни в качестве обвиняемого. Не предоставили пока и никаких подтверждений той информации, которая была обнародована в СМИ. Также официальных сообщений по делу правоохранительные органы до сих пор не сделали.

Я требую официальной информации о якобы фактах, которые были обнародованы, или извинений перед Поворозником. В этом деле нужно как можно быстрее расставить точки над I. Виноват - должен отвечать по закону! Не виноват - зачем тогда кто-то пытается дискредитировать городскую власть?!".

Предыстория:

  • Вечером 14 апреля стало известно, что сотрудники СБУ взялись за Николая Поворозника, поскольку подозревают, что он через посредника требовал взятку в 125 тысяч долларов от представителя компании-застройщика.
  • Позже первый заместитель Кличко заявил, что все годы работал честно, а история со взяткой является провокацией.
  • 15 апреля в комментарии УП Поворозник отметил, что не собирается уходить с поста в столь ответственный для столицы момент, но уже 17 апреля Кличко заявил, что его заместитель написал заявление об отстранении его от исполнения обязанностей на время расследования.
  • На время расследования Кличко возложил исполнение обязанностей первого заместителя председателя КГГА на Валентина Мондриевского.

Украинская правда
Темы: Виталий Кличкоместная властьКиев


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