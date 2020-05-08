У нас уже введены элементы адаптивного карантина – Степанов

Адаптивный карантин будут устанавливать местные власти, правительство разрабатывает рекомендации по локальному усилению карантина.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов, отвечая на вопросы на ежедневном брифинге

Прямая речь: "С 11 мая правительство сделало первое послабление карантина, которое касается практически всех сфер нашей жизни. Органы местного самоуправления имеют право и обязанность усиливать те или иные карантинные мероприятия. Это и является адаптивным карантином.

Государство устанавливает на уровне всего государства определенные правила, а если ситуация ухудшается, то местные власти усиливают карантин в зависимости от ситуации.

Нами сейчас разрабатывается соответствующий алгоритм, критерии и рекомендации по усилению карантина. Думаю, что на днях мы уже сможем их предоставить в регионы.

У нас уже введены элементы этого адаптивного карантина. Например, плановые операции разрешены в регионах, где нагрузка на медицинскую систему в связи с COVID-19, в больницах, не более 50%".

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