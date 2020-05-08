У нас уже введены элементы адаптивного карантина – Степанов
Адаптивный карантин будут устанавливать местные власти, правительство разрабатывает рекомендации по локальному усилению карантина.
Источник: министр здравоохранения Максим Степанов, отвечая на вопросы на ежедневном брифинге
Прямая речь: "С 11 мая правительство сделало первое послабление карантина, которое касается практически всех сфер нашей жизни. Органы местного самоуправления имеют право и обязанность усиливать те или иные карантинные мероприятия. Это и является адаптивным карантином.
Государство устанавливает на уровне всего государства определенные правила, а если ситуация ухудшается, то местные власти усиливают карантин в зависимости от ситуации.
Нами сейчас разрабатывается соответствующий алгоритм, критерии и рекомендации по усилению карантина. Думаю, что на днях мы уже сможем их предоставить в регионы.
У нас уже введены элементы этого адаптивного карантина. Например, плановые операции разрешены в регионах, где нагрузка на медицинскую систему в связи с COVID-19, в больницах, не более 50%".
Предыстория:
- Премьер-министр Денис Шмыгаль в конце апреля заявил, что после 11 мая в Украине планируют ввести "адаптивный карантин", который можно будет усиливать локально, в зависимости от вспышек заболевания коронавирусной болезни COVID-19.
- Кабинет министров разработал ориентировочный план выхода из карантина, который состоит из 5 этапов и предусматривает смягчение ограничений в зависимости от количества больных коронавирусом и эпидемической ситуации в целом.
- Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко уточнил, что в случае быстрого снижения количества больных коронавирусом Украина сможет от первого этапа выхода из карантина сразу перейти к третьему или даже четвертому.
- В то же время, и после ослабления карантина в случае увеличения количества больных правительство может возвращаться к более жестким ограничениям.