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У нас уже введены элементы адаптивного карантина – Степанов

Пятница, 8 мая 2020, 09:22
У нас уже введены элементы адаптивного карантина – Степанов

Адаптивный карантин будут устанавливать местные власти, правительство разрабатывает рекомендации по локальному усилению карантина.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов, отвечая на вопросы на ежедневном брифинге

Прямая речь: "С 11 мая правительство сделало первое послабление карантина, которое касается практически всех сфер нашей жизни. Органы местного самоуправления имеют право и обязанность усиливать те или иные карантинные мероприятия. Это и является адаптивным карантином.

Государство устанавливает на уровне всего государства определенные правила, а если ситуация ухудшается, то местные власти усиливают карантин в зависимости от ситуации.

Нами сейчас разрабатывается соответствующий алгоритм, критерии и рекомендации по усилению карантина. Думаю, что на днях мы уже сможем их предоставить в регионы.

У нас уже введены элементы этого адаптивного карантина. Например, плановые операции разрешены в регионах, где нагрузка на медицинскую систему в связи с COVID-19, в больницах, не более 50%".

Предыстория:

  • Премьер-министр Денис Шмыгаль в конце апреля заявил, что после 11 мая в Украине планируют ввести "адаптивный карантин", который можно будет усиливать локально, в зависимости от вспышек заболевания коронавирусной болезни COVID-19.
  • Кабинет министров разработал ориентировочный план выхода из карантина, который состоит из 5 этапов и предусматривает смягчение ограничений в зависимости от количества больных коронавирусом и эпидемической ситуации в целом.
  • Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко уточнил, что в случае быстрого снижения количества больных коронавирусом Украина сможет от первого этапа выхода из карантина сразу перейти к третьему или даже четвертому.
  • В то же время, и после ослабления карантина в случае увеличения количества больных правительство может возвращаться к более жестким ограничениям.

Алена Рощенко, УП

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Темы: карантинэпидемияМинздравкоронавирусCovid-2019
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