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В МИД объяснили Грузии, почему Саакашвили получил должность в Украине

Пятница, 8 мая 2020, 14:28
В МИД объяснили Грузии, почему Саакашвили получил должность в Украине

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на вызов посла Грузии в связи с назначением Михэила Саакашвили в Украине и объяснили необходимость должности для политика его "достижениями в осуществлении реформ" и необходимости "нестандартных решений".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел, обнародованном в пятницу 8 мая.

"Преодоление эпидемии и стабилизация экономики являются общими задачами для всех европейцев. Эти вызовы требуют от правительства Украины новых подходов и нестандартных решений", - отметили в министерстве.

В МИД подчеркнули, что Михэил Саакашвили - гражданин Украины, имеющий "большой опыт и значительные достижения в осуществлении реформ, которые широко признаны в мире".

"Мы призываем наших грузинских друзей и партнеров учитывать изложенные аргументы и не ставить двусторонние отношения в зависимость от процесса реформ в Украине", - подчеркнули в МИД.

Отдельно министерство коснулось вызова чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине Теймураза Шарашенидзе для консультаций в столицу.

"Шарашенидзе не отзывали из Украины, а вызвали для консультаций в столицу. Это не ежедневная, но обычная практика в дипломатической работе. Мы не видим в этом решении никакой угрозы для отношений между нашими дружественными государствами. У нас много точек соприкосновения и общих вызовов", - отметили в министерстве.

7 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил Михэила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ, который входит в состав Национального совета реформ при президенте Украины.

Ранее для Саакашвили в Киеве прочили пост вице-премьера по реформам.

Тогда посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе заявил, что возможное назначение Саакашвили на должность вице-премьер-министра Украины по реформам с большой вероятностью будет воспринято в Тбилиси как недружественный шаг.

После назначения Саакашвили на должность главы Исполнительного комитета Совета реформ министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заверил, что Грузия не рассматривает вопрос о разрыве дипломатических отношений с Украиной, но вызывает посла.

По мнению Залкалиани, "понижение уровня должности, предложенной Саакашвили... свидетельствует о скептическом отношении украинского политического спектра к этому человеку".

В январе 2018 года суд Грузии заочно приговорил Саакашвили к трем годам заключения по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями.

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Темы: СаакашвилиГрузияМИДреформы
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