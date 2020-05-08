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Италия стала второй страной Европы, где от эпидемии погибло более 30 тысяч человек

Пятница, 8 мая 2020, 20:15

Италия стала второй страной Европы, где от коронавируса погибли более 30 тысяч человек. В то же время, количество новых умерших и новых случаев снова снижается.

Об этом сообщает "Европейская правда" ссылкой на последние данные Департамента социальной защиты Италии.

За последние сутки от коронавируса в Италии умерли 243 больных, общее количество умерших возросло до 30 201. Это несколько меньше, чем 274 вчера.

Напомним, во вторник отметку в 30 тысяч умерших пересекла Великобритания. В Испании по итогам последних суток количество погибших от вируса составляет 26 299 человек.

Количество новых случаев уменьшилось, после небольшого роста в среду. За последние сутки обнаружили 1327 новых больных, тогда как предыдущие два дня – более 1400, после 1075 во вторник. Существенно уменьшилось количество новых случаев в Ломбардии: 634, после скачка до более 700 последние два дня.

За последние сутки выздоровели 2 747 больных – несколько меньше, чем более 3000 вчера. Всего с начала эпидемии выздоровели 99 023 человек.

Количество "активных" больных коронавирусом, которые сейчас имеют положительный результат теста, за сутки снизилась еще на 1663. Сейчас это 87 961 человек.

Общее количество госпитализированных за сутки снизилось до 14 636 пациентов. Из реанимации выписали 143 больных, сейчас там находятся 1168 человек.

С начала эпидемии, в Италии зарегистрировали 217 185 подтвержденных случаев коронавируса.

Напомним, в понедельник, 4 мая, в Италии началась вторая фаза смягчения карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса. Новые послабления предусматривают восстановление работы производств, строительных компаний и некоторых оптовых торговцев. Через две недели должна заработать розничная торговля.



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