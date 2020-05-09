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Более 100 тысяч человек вылечились от коронавируса в Италии

Суббота, 9 мая 2020, 20:28

С начала эпидемии коронавируса в Италии вылечился 103 031 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Департамента социальной защиты Италии от 9 мая.

За последние сутки более 4 тысяч человек выздоровели в стране. Хорошей, хотя и печальной новостью является и снижение числа жертв - 194 человека умерли за последние 24 часа.

Общее количество умерших в связи с эпидемией в Италии в субботу достигло 30 395 человек.

Количество новых заражений тоже снижается - 1 083 за сутки. Это почти столько же, как было 5 мая. Похожие низкие показатели в Италии фиксировали только в начале марта, когда эпидемия только набирала силу. Большинство новых заражений зафиксировали в Ломбардии - 502.

С начала эпидемии вирусом Sars-CoV-2 в стране заразились 218 268 человек. 84 842 человека сейчас имеют подтвержденный вирус в стране, из них 13 834 госпитализированы с симптомами, 1 034 - в реанимации.

Напомним, в понедельник, 4 мая, в Италии началась вторая фаза смягчения карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса. Новые ослабления предусматривают восстановление работы производств, строительных компаний и некоторых оптовых торговцев. Через две недели должна заработать розничная торговля.

Темы: Италиякоронавирусэпидемия
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