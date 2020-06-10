Стала известна суть подозрения Порошенко: "подстрекатель" и уже не "захватывал власть"

Государственное бюро расследований считает, что Петр Порошенко склонил к незаконному приказу главу Службы внешней разведки, хотя следствие по этому делу хотело объявить пятому президенту подозрение в захвате власти.

Источник: пресс-релиз ГБР, комментарий пресс-службы бюро "Украинской правде"

Дословно: "Народный депутат, находившийся в статусе пятого президента Украины, склонил военное должностное лицо – главу Службы внешней разведки к совершению преступления, а именно превышению им власти и служебных полномочий ... путем издания явно преступного приказа".

Детали: В июле 2018 года Порошенко своим указом назначил первым заместителем главы СВР скандального Сергея Семочко.

Как следствие – тогдашний глава разведки Егор Божок издал приказ, которым решение президента объявили личному составу службы, а Семочко приступил к исполнению своих обязанностей.

В пресс-службе ГБР "Украинской правде" подтвердили, что именно этот приказ Божка считают незаконным. Кроме того, он был издан "в условиях особого периода", что делает квалификацию более тяжелой.

При этом самому Порошенко инкриминируют то, что он склонил голову СВР к этому приказу. То есть бывший президент проходит по делу как соучастник – подстрекатель.

В то же время, как писала УП, ранее следствие по делу назначения Семочко готовило Порошенко другое подозрение. Там отличалась суть предполагаемого преступления и его квалификация.

Порошенко хотели инкриминировать непосредственно назначение Семочко на должность, совершенное якобы с целью захвата власти.

Также в предыдущем подозрении говорилось о злоупотреблении властью, которое состояло в якобы незаконной зарплате Семочко.

Сейчас, согласно официальному сообщению ГБР, пятому президенту инкриминируют только склонение Божко к незаконному приказу.

Будет ли объявлено ​​подозрение самому экс-главе СВР – правоохранители не сообщили. В пресс-службе ГБР на этот вопрос не ответили.

Статья, по которой подозревают Порошенко, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 7-10 лет.

Что было раньше: В начале марта УП писала, что Госбюро расследований подготовило подозрение Порошенко за якобы захват власти и злоупотребление ею. В Офисе генпрокурора подозрение тогда не подписали.

Документ вызвал сомнения в обоснованности и беспристрастности.

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