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Стала известна суть подозрения Порошенко: "подстрекатель" и уже не "захватывал власть"

Среда, 10 июня 2020, 16:25
Михаил Палинчак

Государственное бюро расследований считает, что Петр Порошенко склонил к незаконному указу главу Службы внешней разведки, хотя следствие по этому делу хотело объявить пятому президенту подозрение в захвате власти.

Источник: пресс-релиз ГБР, комментарий пресс-службы бюро "Украинской правде"

Дословно: "Народный депутат, находившийся в статусе пятого президента Украины, склонил военное должностное лицо – главу Службы внешней разведки к совершению преступления, а именно превышению им власти и служебных полномочий ... путем издания явно преступного приказа".

Детали: В июле 2018 года Порошенко своим указом назначил первым заместителем главы СВР скандального Сергея Семочко.

Как следствие – тогдашний глава разведки Егор Божок издал приказ, которым решение президента объявили личному составу службы, а Семочко приступил к исполнению своих обязанностей.

В пресс-службе ГБР "Украинской правде" подтвердили, что именно этот указ Божка считают незаконным. Кроме того, он был издан "в условиях особого периода", что делает квалификацию более тяжелой.

При этом самому Порошенко инкриминируют то, что он склонил голову СВР к этому указу. То есть бывший президент проходит по делу как соучастник – подстрекатель.

В то же время, как писала УП, ранее следствие по делу назначения Семочко готовило Порошенко другое подозрение. Там отличалась суть предполагаемого преступления и его квалификация.

Порошенко хотели инкриминировать непосредственно назначение Семочко на должность, совершенное якобы с целью захвата власти.

Также в предыдущем подозрении говорилось о злоупотреблении властью, которое состояло в якобы незаконной зарплате Семочко.

Сейчас, согласно официальному сообщению ГБР, пятому президенту инкриминируют только склонение Божко к незаконному указа.

Будет ли объявлено ​​подозрение самому экс-главе СВР – правоохранители не сообщили. В пресс-службе ГБР на этот вопрос не ответили.

Статья, по которой подозревают Порошенко, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 7-10 лет.

Что было раньше: В начале марта УП писала, что Госбюро расследований подготовило подозрение Порошенко за якобы захват власти и злоупотребление ею. В Офисе генпрокурора подозрение тогда не подписали.

Документ вызвал сомнения в обоснованности и беспристрастности.

Читайте также: В чем проблемы с подозрением для Порошенко. Публикуем его текст от ГБР

Предыстория:

  • В 2018 году журналисты обнародовали результаты собственного расследования о состоянии первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко, семья которого якобы владеет тремя домами общей стоимостью около $ 8 млн, а у родственников есть российские паспорта.
  • Сам Семочко все отрицает. Однако контрразведка подтвердила российское гражданство его жены и дочери. НАБУ открыло дело о "незаконном обогащении", СБУ – о "госизмене".
  • 10 июня 2020 года в ГБР заявили, что прокуроры Офиса генпрокурора сообщили о подозрении Порошенко по делу о назначении Семочко в должность.
  • Прокуратура будет ходатайствовать об избрании для Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей.
  • Защита 5-го президента считает, что подозрение ему не вручили, так как это должна сделать генпрокурор Ирина Венедиктова.
  • Порошенко сказал, что готов в любое время приехать к генеральному прокурору.

Соня Лукашова, УП
Темы: ПорошенкоОфис генпрокурораГБР


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