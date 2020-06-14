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Адвокат заявил о коронавирусе у фигуранта дела о взятке НАБУ и САП

Воскресенье, 14 июня 2020, 20:47
Адвокат заявил о коронавирусе у фигуранта дела о взятке НАБУ и САП

У одного из подозреваемых по делу о передаче взятки главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры якобы обнаружили COVID-19.

Источник: адвокат другого подозреваемого, Николая Ильяшенко, на заседании Высшего антикоррупционного суда об избрании ему меры пресечения, пишет "Судебный репортер"

Прямая речь адвоката: "Мне достоверно известно, что третий фигурант, по которому будет в дальнейшем рассматриваться вопрос относительно меры пресечения... Он не был помещен в условия изолятора временного содержания, так как обнаружен COVID-19... По материалам уголовного производства, было общение между Ильяшенко и третьим фигурантом.

Возможно, сейчас мы все находимся в состоянии, что можем заболеть этой болезнью... Домашняя обсервациям путем круглосуточного домашнего ареста позволит пройти соответствующее обследование на 14 суток".

Детали: Между тем прокурор ходатайствовал о заключении Ильяшенко под стражу.

Что предшествовало: Раньше в воскресенье суд взял под стражу бывшего сотрудника компании Burisma Андрея Кичу с возможностью освобождения под залог в 40,35 миллионов гривен.

Предыстория:

  • 12 июня детективы НАБУ задокументировали факт предоставления бывшим высокопоставленным чиновником предыдущей власти неправомерной выгоды руководству НАБУ и руководителю САП Назару Холодницкому в размере $6 млн.
  • Взятку давали за закрытие дела относительно Burisma Holdings, экс-министра экологии Николая Злочевского. В этом деле задержали первого заместителя председателя ГНС в Киеве Николая Ильяшенко и еще двух людей.
  • 3 июня руководители САП и НАБУ заявили, что к делу могут быть причастны работники Офиса генпрокурора. В ОГПУ ответили, что проводят служебное расследование факта вмешательства в Единый реестр досудебных расследований для проверки закрытия дела экс-министра экологии Николая Злочевского.
  • По словам директора НАБУ Артема Сытника, требованием злоумышленников было закрытие производства по Злочевскому до 14 июня, то есть дня его рождения.
  • Энергетическая компания Burisma Group, президентом которой является Злочевский, заявила, что ни компания, ни ее владелец не причастны к попытке подкупить руководство антикоррупционных органов Украины.

Украинская правда

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Темы: коронавирусвзяткасудАнтикоррупционная прокуратураЗлочевский
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