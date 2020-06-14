Адвокат заявил о коронавирусе у фигуранта дела о взятке НАБУ и САП

У одного из подозреваемых по делу о передаче взятки главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры якобы обнаружили COVID-19.

Источник: адвокат другого подозреваемого, Николая Ильяшенко, на заседании Высшего антикоррупционного суда об избрании ему меры пресечения, пишет "Судебный репортер"

Прямая речь адвоката: "Мне достоверно известно, что третий фигурант, по которому будет в дальнейшем рассматриваться вопрос относительно меры пресечения... Он не был помещен в условия изолятора временного содержания, так как обнаружен COVID-19... По материалам уголовного производства, было общение между Ильяшенко и третьим фигурантом.

Возможно, сейчас мы все находимся в состоянии, что можем заболеть этой болезнью... Домашняя обсервациям путем круглосуточного домашнего ареста позволит пройти соответствующее обследование на 14 суток".

Детали: Между тем прокурор ходатайствовал о заключении Ильяшенко под стражу.

Что предшествовало: Раньше в воскресенье суд взял под стражу бывшего сотрудника компании Burisma Андрея Кичу с возможностью освобождения под залог в 40,35 миллионов гривен.

Предыстория: