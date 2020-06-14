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Адвокат заявив про коронавірус у фігуранта справи про хабар НАБУ і САП

Неділя, 14 червня 2020, 20:47

В одного із підозрюваних у справі про передачу хабаря голові Спеціалізованої антикорупційної прокуратури начебто виявили COVID-19.

Джерело: адвокат іншого підозрюваного, Миколи Ільяшенка, на засіданні Вищого антикорупційного суду щодо обрання йому запобіжного заходу, пише "Судовий репортер"

Пряма мова адвоката: "Мені достовірно відомо, що третій фігурант, що якого буде в подальшому розглядатися питання щодо запобіжного заходу… Він не був поміщений в умовах ізолятора тимчасового тримання, тому що виявлено COVID-19… За матеріалами кримінального провадження, було спілкування між Ільяшенком і третім фігурантом.

Можливо, зараз ми всі перебуваємо у стані, що можемо захворіти цією хворобою… Домашня обсервація шляхом цілодобового домашнього арешту дозволить пройти відповідне обстеження на 14 діб".

Деталі: Тим часом прокурор клопотав про взяття Ільяшенка під варту.

У засіданні було оголошено перерву до 20 години, однак трансляція досі не відновилася.

Що передувало: Раніше у неділю суд взяв під варту колишнього співробітника компанії Burisma Андрія Кічу з можливістю звільнення під заставу у 40,35 мільйонів гривень.

Передісторія:

  • 12 червня детективи НАБУ задокументували факт надання колишнім високопосадовцем попередньої влади неправомірної вигоди керівництву НАБУ та керівнику САП Назару Холодницькому в розмірі $6 млн.
  • Хабар давали за закриття справи щодо власника Burisma Holdings, ексміністра екології Миколи Злочевського. У цій справі затримали першого заступника голови ДПС у Києві Миколу Ільяшенка та ще двох осіб.
  • У суботу керівники САП і НАБУ заявили, що до справи про пропозицію хабаря можуть бути причетні працівники Офісу генпрокурора. В ОГПУ відповіли, що проводять службове розслідування по факту втручання до Єдиного реєстру досудових розслідувань для перевірки закриття справи Злочевського.
  • За словами директора НАБУ Артема Ситника, вимогою зловмисників було закриття провадження щодо Злочевського до 14 червня, тобто дня його народження.
  • Енергетична компанія Burisma Group, президентом якої є Злочевський, заявила, що ні компанія, ні її власник не причетні до спроби підкупити керівництво антикорупційних органів України. 

Українська правда
Теми: коронавірусхабарсудАнтикорупційна прокуратураЗлочевський


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