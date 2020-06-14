Адвокат заявив про коронавірус у фігуранта справи про хабар НАБУ і САП

В одного із підозрюваних у справі про передачу хабаря голові Спеціалізованої антикорупційної прокуратури начебто виявили COVID-19.

Джерело: адвокат іншого підозрюваного, Миколи Ільяшенка, на засіданні Вищого антикорупційного суду щодо обрання йому запобіжного заходу, пише "Судовий репортер"

Пряма мова адвоката: "Мені достовірно відомо, що третій фігурант, що якого буде в подальшому розглядатися питання щодо запобіжного заходу… Він не був поміщений в умовах ізолятора тимчасового тримання, тому що виявлено COVID-19… За матеріалами кримінального провадження, було спілкування між Ільяшенком і третім фігурантом.

Можливо, зараз ми всі перебуваємо у стані, що можемо захворіти цією хворобою… Домашня обсервація шляхом цілодобового домашнього арешту дозволить пройти відповідне обстеження на 14 діб".

Деталі: Тим часом прокурор клопотав про взяття Ільяшенка під варту.

Що передувало: Раніше у неділю суд взяв під варту колишнього співробітника компанії Burisma Андрія Кічу з можливістю звільнення під заставу у 40,35 мільйонів гривень.

Передісторія: