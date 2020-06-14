Адвокат заявив про коронавірус у фігуранта справи про хабар НАБУ і САП
В одного із підозрюваних у справі про передачу хабаря голові Спеціалізованої антикорупційної прокуратури начебто виявили COVID-19.
Джерело: адвокат іншого підозрюваного, Миколи Ільяшенка, на засіданні Вищого антикорупційного суду щодо обрання йому запобіжного заходу, пише "Судовий репортер"
Пряма мова адвоката: "Мені достовірно відомо, що третій фігурант, що якого буде в подальшому розглядатися питання щодо запобіжного заходу… Він не був поміщений в умовах ізолятора тимчасового тримання, тому що виявлено COVID-19… За матеріалами кримінального провадження, було спілкування між Ільяшенком і третім фігурантом.
Можливо, зараз ми всі перебуваємо у стані, що можемо захворіти цією хворобою… Домашня обсервація шляхом цілодобового домашнього арешту дозволить пройти відповідне обстеження на 14 діб".
Деталі: Тим часом прокурор клопотав про взяття Ільяшенка під варту.
Що передувало: Раніше у неділю суд взяв під варту колишнього співробітника компанії Burisma Андрія Кічу з можливістю звільнення під заставу у 40,35 мільйонів гривень.
Передісторія:
- 12 червня детективи НАБУ задокументували факт надання колишнім високопосадовцем попередньої влади неправомірної вигоди керівництву НАБУ та керівнику САП Назару Холодницькому в розмірі $6 млн.
- Хабар давали за закриття справи щодо власника Burisma Holdings, ексміністра екології Миколи Злочевського. У цій справі затримали першого заступника голови ДПС у Києві Миколу Ільяшенка та ще двох осіб.
- У суботу керівники САП і НАБУ заявили, що до справи про пропозицію хабаря можуть бути причетні працівники Офісу генпрокурора. В ОГПУ відповіли, що проводять службове розслідування по факту втручання до Єдиного реєстру досудових розслідувань для перевірки закриття справи Злочевського.
- За словами директора НАБУ Артема Ситника, вимогою зловмисників було закриття провадження щодо Злочевського до 14 червня, тобто дня його народження.
- Енергетична компанія Burisma Group, президентом якої є Злочевський, заявила, що ні компанія, ні її власник не причетні до спроби підкупити керівництво антикорупційних органів України.