Зеленский о мэрах-бунтарях: Это – чистый сепаратизм

Президент Владимир Зеленский ставит в один ряд с сепаратизмом бунт городских глав против решений центральной власти, так как считает, что это вредит не президенту, а Украине.

Источник: разговор с журналистами "Украинской правды" во время визита в Хмельницкую области, который состоялся на прошлой неделе

Детали: На замечание, что Каменец-Подольский прихорашивали перед приездом президента, Зеленский сказал: "Под нас ничего не подкрашивают. Вы же знаете: сейчас выборы местной власти. Они сейчас подкрашивают только под себя. Поверьте мне, под нас они могут организовать какую-то небольшую забастовку".

Однако глава государства считает, что не все мэры настроены против него, а те, кто против, – подобны сепаратистам, которые разрушают целостность государства.

Прямая речь Зеленского: "Они настроены не против нас – и это не пафос, – а прежде всего против Украины.

Вчера у меня был разговор с Леонидом Макаровичем Кравчуком...

Не могут мэры быть против президента, против вертикали власти. Это – против государства. Это – чистый сепаратизм, который они прикрывают децентрализацией".

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