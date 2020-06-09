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Зеленский о мэрах-бунтарях: Это – чистый сепаратизм

Вторник, 9 июня 2020, 14:13
Зеленский о мэрах-бунтарях: Это – чистый сепаратизм

Президент Владимир Зеленский ставит в один ряд с сепаратизмом бунт городских глав против решений центральной власти, так как считает, что это вредит не президенту, а Украине.

Источник: разговор с журналистами "Украинской правды" во время визита в Хмельницкую области, который состоялся на прошлой неделе

Детали: На замечание, что Каменец-Подольский прихорашивали перед приездом президента, Зеленский сказал: "Под нас ничего не подкрашивают. Вы же знаете: сейчас выборы местной власти. Они сейчас подкрашивают только под себя. Поверьте мне, под нас они могут организовать какую-то небольшую забастовку".

Однако глава государства считает, что не все мэры настроены против него, а те, кто против, – подобны сепаратистам, которые разрушают целостность государства.

Прямая речь Зеленского: "Они настроены не против нас – и это не пафос, – а прежде всего против Украины.

Вчера у меня был разговор с Леонидом Макаровичем Кравчуком...

Не могут мэры быть против президента, против вертикали власти. Это – против государства. Это – чистый сепаратизм, который они прикрывают децентрализацией".

Предыстория:

  • В марте, в начале карантина, городской глава Харькова Геннадий Кернес заявил, что не будет выполнять установку президента Владимира Зеленского о закрытии метрополитена, однако затем он выполнил карантинное решение Кабинета министров.
  • Власти Черкасс с 1 мая смягчила карантин для части предпринимателей города, хотя в Украине такие послабления планировались с 11 мая. Полиция открыла уголовное производство.
  • Городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов угрожал ему из-за раннего снятия карантина. В ОП заявили, что Трофимов с Бондаренко не общался. Бондаренко же настаивал на своем.
  • Бондаренко также заявлял, что слышал разговоры о создании партии мэров для участия в выборах. Позже городской глава Киева Виталий Кличко заявил, что действительно ведет переговоры об этом.
  • Мэр Черкасс также заявлял президенту Владимиру Зеленскому, что уголовные дела против него открывали из-за политической деятельности, на местных выборах "Слуге народа" в Черкассах "нечего ловить", а за "бандита" подал на президента иск о защите чести и достоинства.
  • Мэр Днепра Борис Филатов в мае поддержал харьковского и киевского коллег относительно полноценного запуска общественного транспорта и призвал Кабинет министров перестать "заниматься самообманом", так как транспорт работал и на том этапе карантина, хоть и по пропускам.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Зеленскийместная властьдецентрализациякарантин
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