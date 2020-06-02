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ЕИБ предоставит Украине € 300 млн кредита на энергоэффективность общественных зданий

Вторник, 2 июня 2020, 20:48

Европейский инвестиционный банк предоставит Украине 300 млн евро кредита для повышения энергоэффективности общественных зданий.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в официальном сообщении ЕИБ и Министерства развития общин и территорий.

Европейский инвестиционный банк и Министерство развития общин и территорий Украины подписали соглашение о сотрудничестве (консультационных услугах) для поддержки подготовки проекта по энергоэффективности общественных зданий в Украине. Соглашение подписали 2 июня, накануне встречи доноров Трастового фонда Восточного партнерства по технической помощи (EPTATF).

Сейчас сотрудничество предусматривает грантовое финансирование в размере 150 тыс. евро от EPTATF – Трастового фонда Восточного партнерства по технической помощи, для подготовки проекта.

Впоследствии проект получит 300 млн евро кредита от Европейского инвестиционного банка по низким процентам, с длительным сроком погашения.

В рамках проекта планируется повысить энергоэффективность 1000 зданий – преимущественно детсадов, больниц и школ, что позволит предотвратить выбросы в атмосферу более 1 млн тонн CO2.

Термомодернизация предусматривает установку современного энергоэффективного оборудования, счетчиков и систем управления, модернизацию систем отопления, вентиляции, освещения и т.д.

"Грант EPTATF способствует тесному сотрудничеству между ЕИБ и Украиной по повышению энергоэффективности общественных зданий в стране. Это ключевой приоритет ЕИБ как климатически-ориентированного банка ЕС. Проект улучшит условия жизни граждан Украины, обусловит существенную экономию энергии с положительным влиянием на изменения климата и сократит расходы на отопление и зависимость Украины от импорта энергии", - отметил глава представительства ЕИБ в Украине Жан-Эрик де Загон.

Сообщается, что ЕИБ ведет переговоры с Фондом Восточноевропейского партнерства по вопросам энергоэффективности и окружающей среды (Фонд Е5Р) и ЕС относительно дальнейших значительных грантов для этой программы.

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