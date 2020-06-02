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ЄІБ надасть Україні €300 млн кредиту на енергоефективність громадських будівель

Вівторок, 2 червня 2020, 20:48

Європейський інвестиційний банк надасть Україні 300 млн євро кредиту для підвищення енергоефективності громадських будівель.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в офіційному повідомленні ЄІБ та Міністерства розвитку громад і територій.

Європейський інвестиційний банк та Міністерство розвитку громад та територій України підписали угоду про співпрацю (консультаційні послуги) для підтримки підготовки Проєкту із енергоефективності громадських будівель в Україні. Угоду підписали 2 червня 2020 року напередодні зустрічі донорів Трастового фонду Східного партнерства з технічної допомоги (EPTATF).

Наразі співпраця передбачає грантове фінансування у розмірі 150 тисяч євро від EPTATF - Трастового фонду Східного партнерства з технічної допомоги, для підготовки проєкту. 

Згодом проєкт отримає 300 млн євро кредиту від Європейського інвестиційного банку за низькими відсотками з тривалим строком погашення.

У рамках проекту планують підвищити енергоефективність 1000 будівель – переважно дитсадків, лікарень та шкіл, що дозволить запобігти викидам в атмосферу понад 1 млн тонн двоокису вуглецю.

Термомодернізацію здійснюватимуть шляхом встановлення сучасного обладнання з енергоефективності, лічильників та систем управління, модернізації систем опалення, вентиляції та освітлення тощо.

"Грант EPTATF сприяє тісній співпраці між ЄІБ та Україною щодо підвищення енергоефективності громадських будівель в країні. Це ключовий пріоритет ЄІБ як кліматично-орієнтованого банку ЄС. Проєкт покращить умови життя громадян України, зумовить суттєву економію енергії із позитивним впливом на зміни клімату та скоротить витрати на опалення і залежність України від імпорту енергії", - зазначив голова представництва ЄІБ в Україні Жан-Ерік де Загон.

Повідомляється, що ЄІБ веде переговори з Фондом Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (Фонд Е5Р) та ЄС щодо подальших значних грантів для цієї програми.

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