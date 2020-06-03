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Во Львове – рекордное количество случаев COVID-19, Садовой назвал три причины

Среда, 3 июня 2020, 09:24
Во Львове – рекордное количество случаев COVID-19, Садовой назвал три причины

Во Львове за сутки 2 июня установлено рекордное количество случаев коронавируса – 96, в частности, из-за вспышки в футбольном клубе "Карпаты".

Источник: городской глава Львова Андрей Садовой в Twitter

Прямая речь: "За последние сутки лаборатории сделали 500 ПЦР-анализов. Есть 96 положительных результатов. Объясняется такого количество просто: больше тестов – больше больных.

Количественно это рекорд для Львовской области. Но это также и большое количество сделанных исследований.

В соотношении больных 19%, то есть не более определенной нормы. Также добавилась к сегодняшнему результату вспышка заболевания в ФК "Карпаты".

Ну и в целом, друзья, посмотрите на улицы города. Там больше нет карантина. Если люди не могут соблюдать правила, то прогнозируемо, что количество больных увеличится.

Сегодня наша главная задача не допустить коллапса в медицинской системе Львова. Берегите себя и близких!".

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019ЛьвовэпидемияСадовый
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