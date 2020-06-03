Во Львове – рекордное количество случаев COVID-19, Садовой назвал три причины
Во Львове за сутки 2 июня установлено рекордное количество случаев коронавируса – 96, в частности, из-за вспышки в футбольном клубе "Карпаты".
Источник: городской глава Львова Андрей Садовой в Twitter
Прямая речь: "За последние сутки лаборатории сделали 500 ПЦР-анализов. Есть 96 положительных результатов. Объясняется такого количество просто: больше тестов – больше больных.
Количественно это рекорд для Львовской области. Но это также и большое количество сделанных исследований.
В соотношении больных 19%, то есть не более определенной нормы. Также добавилась к сегодняшнему результату вспышка заболевания в ФК "Карпаты".
Ну и в целом, друзья, посмотрите на улицы города. Там больше нет карантина. Если люди не могут соблюдать правила, то прогнозируемо, что количество больных увеличится.
Сегодня наша главная задача не допустить коллапса в медицинской системе Львова. Берегите себя и близких!".
За останню добу лабораторії зробили 500 ПЛР-аналізів.— Андрій Садовий (@AndriySadovyi) June 3, 2020
Маємо 96 позитивних результатів. Пояснення такої кількості просте: більше тестів - більше хворих.
Ну і загалом, друзі, гляньте на вулиці міста. Там більше нема карантину. Якщо люди не можуть дотримуватись правил, то прогнозовано, що кількість хворих збільшиться.— Андрій Садовий (@AndriySadovyi) June 3, 2020
Сьогодні наше головне завдання не допустити колапсу у медичній системі Львова.
Бережіть себе та рідних!