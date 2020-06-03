Усі розділи
Укр / Рус

У Львові – рекордна кількість випадків COVID-19, Садовий назвав три причини

Середа, 3 червня 2020, 09:24

У Львові за добу 2 червня встановлено рекордну кількість випадків коронавірусу – 96, зокрема, через спалах у футбольному клубі "Карпати".

Джерело: міський голова Львова Андрій Садовий у Twitter

Пряма мова: "За останню добу лабораторії зробили 500 ПЛР-аналізів. Маємо 96 позитивних результатів. Пояснення такої кількості просте: більше тестів – більше хворих.

Кількісно це рекорд для Львівської області. Але це також і найбільша кількість зроблених досліджень.

У співвідношенні хворих 19%, тобто не більше визначеної норми. Також додався до сьогоднішнього результату спалах захворювання у ФК "Карпати".

Ну і загалом, друзі, гляньте на вулиці міста. Там більше нема карантину. Якщо люди не можуть дотримуватись правил, то прогнозовано, що кількість хворих збільшиться.

Сьогодні наше головне завдання не допустити колапсу у медичній системі Львова. Бережіть себе та рідних!"

Теми: коронавірусCovid-2019ЛьвівепідеміяСадовий


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоНардеп Лерос звинуватив Єрмака та Тищенка в корупції: всі докази передав НАБУ

фотоУрядовець попався на хабарі: пропонував перемогу в конкурсі новітніх технологій

У Львові – рекордна кількість випадків COVID-19, Садовий назвав три причини

В Україні майже пів тисячі нових хворих на COVID-19

Путін визначив, коли і проти кого зможе запускати ядерну ракету

фото"Віха" або "Журавель": Аваков розказав про 13 нових затриманих через стрілянину в Броварах

Усі головні новини...
коронавірус
В Україні майже пів тисячі нових хворих на COVID-19
Регіони Іспанії повідомляють про смерті від коронавірусу і не розуміють нульову статистику
Італія відкриває кордони і дозволяє рух між регіонами
Останні новини
13:28
Не лише пандемія блокує звільнення українців з полону – Єрмак
13:23
НБУ визначив єдині підходи для використання QR-кодів
13:13
Кличко розповів про завантаженість дитячих садків в умовах пом'якшеного карантину
13:12
Уже в шести СІЗО з’явилися VIP-камери
13:11
Мінфін зменшив план для митниці, щоб показати ефективність - Нефьодов
13:09
документДБР знову кличе Порошенка на допит
12:53
ЗНО цього року пропонують здавати не всім – Кличко
12:50
Нардепи хочуть дозволити українцям міняти по батькові
12:50
У Польщі оголосили нову дату президентських виборів
12:48
Провайдер "Воля" заявляє про триденну кібератаку на сервери
Усі новини...