Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Львові – рекордна кількість випадків COVID-19, Садовий назвав три причини

Середа, 3 червня 2020, 09:24
У Львові – рекордна кількість випадків COVID-19, Садовий назвав три причини

У Львові за добу 2 червня встановлено рекордну кількість випадків коронавірусу – 96, зокрема, через спалах у футбольному клубі "Карпати".

Джерело: міський голова Львова Андрій Садовий у Twitter

Пряма мова: "За останню добу лабораторії зробили 500 ПЛР-аналізів. Маємо 96 позитивних результатів. Пояснення такої кількості просте: більше тестів – більше хворих.

Кількісно це рекорд для Львівської області. Але це також і найбільша кількість зроблених досліджень.

У співвідношенні хворих 19%, тобто не більше визначеної норми. Також додався до сьогоднішнього результату спалах захворювання у ФК "Карпати".

Ну і загалом, друзі, гляньте на вулиці міста. Там більше нема карантину. Якщо люди не можуть дотримуватись правил, то прогнозовано, що кількість хворих збільшиться.

Сьогодні наше головне завдання не допустити колапсу у медичній системі Львова. Бережіть себе та рідних!"

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019ЛьвівепідеміяСадовий
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
20:00
За минулу добу РФ найбільше намагалася штурмувати на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:57
Книгою року BBC-2023 став роман Євгенії Кузнєцової "Драбина"
19:44
Киянам, які роблять пересадки між станціями "Либідська" та "Теремки", повертатимуть гроші
19:31
фотоВсе горіло, вибухали авто: розповідь лікарки з Києва, в будинок якої влучили уламки ракети РФ
19:31
Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною – Мішель
19:30
Потужні землетруси в Японії може спричиняти підводний вулкан, розташований на тектонічній плиті – вчені
19:25
USAID втричі збільшила грантову підтримку для українських підприємств – до $11 мільйонів
19:21
Повітряні сили про зльоти МіГів: Були реальні пуски і фальшцілі, один "Кинджал" збила ППО
19:19
Мінфін запустив новий інструмент для бізнесу за програмою доступних кредитів
19:12
Отруєння студентів у Полтаві: в їжі з їдальні знайшли кишкову паличку
Усі новини...
Реклама: