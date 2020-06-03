У Львові – рекордна кількість випадків COVID-19, Садовий назвав три причини

У Львові за добу 2 червня встановлено рекордну кількість випадків коронавірусу – 96, зокрема, через спалах у футбольному клубі "Карпати".

Джерело: міський голова Львова Андрій Садовий у Twitter

Пряма мова: "За останню добу лабораторії зробили 500 ПЛР-аналізів. Маємо 96 позитивних результатів. Пояснення такої кількості просте: більше тестів – більше хворих.

Кількісно це рекорд для Львівської області. Але це також і найбільша кількість зроблених досліджень.

У співвідношенні хворих 19%, тобто не більше визначеної норми. Також додався до сьогоднішнього результату спалах захворювання у ФК "Карпати".

Ну і загалом, друзі, гляньте на вулиці міста. Там більше нема карантину. Якщо люди не можуть дотримуватись правил, то прогнозовано, що кількість хворих збільшиться.

Сьогодні наше головне завдання не допустити колапсу у медичній системі Львова. Бережіть себе та рідних!"

За останню добу лабораторії зробили 500 ПЛР-аналізів.

Маємо 96 позитивних результатів. Пояснення такої кількості просте: більше тестів - більше хворих. — Андрій Садовий (@AndriySadovyi) June 3, 2020