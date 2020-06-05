Под Радой подожгли "милицейский бобик"

Утром 5 июня под Верховной Радой участники акции за отставку министра внутренних дел Арсена Авкова файерами подожгли "милицейский бобик".

Источник: корреспондент "Украинской правды" с места события

Детали: Активисты привезли автомобиль под здание парламента и забросали его файерами.

На таких авто ездила милиция в 90-х. Активисты называют этот "бобик" памятником полицейской реформе.

Полиция с помощью дымовых шашек разогнала активистов. Позже автомобиль перевернули на бок.

Что было раньше: Утром 5 июня возле здания Верховной Рады начался митинг за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

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