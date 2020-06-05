Под Радой подожгли "милицейский бобик"
Пятница, 5 июня 2020, 10:37
Утром 5 июня под Верховной Радой участники акции за отставку министра внутренних дел Арсена Авкова файерами подожгли "милицейский бобик".
Источник: корреспондент "Украинской правды" с места события
Детали: Активисты привезли автомобиль под здание парламента и забросали его файерами.
На таких авто ездила милиция в 90-х. Активисты называют этот "бобик" памятником полицейской реформе.
Полиция с помощью дымовых шашек разогнала активистов. Позже автомобиль перевернули на бок.
Что было раньше: Утром 5 июня возле здания Верховной Рады начался митинг за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.
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Предыстория:
- Фракция "Слуга народа" предложила заслушать министра внутренних дел Арсена Авакова на часе вопросов к правительству 5 июня с докладом о резонансных криминальных событиях последней недели.
- Заместитель председателя депутатской Фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем выступлений подержал эту идею и напомнил, что его политсила призывает отправить Авакова в отставку.
- Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков порадовался, что позиции фракций "Голос" и "Слуга народа" совпали в вопросе вызова для доклада главы МВД.
- Фракция "Голос" 2 июня начала сбор подписей нардепов за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.
Назарий Мазылюк, Ирина Балачук, УП