Постановление об увольнении Авакова зарегистрировали в Раде

Представители фракции "Голос" зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления об увольнении Арсена Авакова с должности министра внутренних дел.

Источник: заместитель главы депутатской фракции "Голос" Ярослав Железняк в Facebook, сайт Верховной Рады

Прямая речь Железняка: "Подписи проверили, электронные документы подготовили...

Постановление об увольнении Авакова пошло на регистрацию. Ждите в ближайшее время на сайте ВРУ.

Подписей 55. Двигаемся вперед".

Детали: Проект постановления об увольнении Авакова с должности министра внутренних дел зарегистрирован в Верховной Раде 5 июня под номером 3606 и передан на рассмотрение руководству..

Инициаторами постановления значатся 55 нардепов.

В частности, это 18 депутатов от "Голоса": Кира Рудык, Александра Устинова, Инна Совсун, Сергей Рахманин, Роман Лозинский, Наталья Пипа, Леся Василенко, Владимир Цабаль, Галина Васильченко, Ярослав Железняк, Ярослав Юрчишин, Олег Макаров, Андрей Осадчук, Ярослав Рущишин, Роман Костенко, Соломия Бобровская, Юлия Клименко и Ольга Стефанишина.

От "Слуги народа" – 36 депутатов: Егор Чернев, Евгений Шевченко, Гео Лерос, Дмитрий Гурин, Игорь Васильев, Евгений Петруняк, Елизавета Богуцкая, Людмила Буймистер, Татьяна Цыба, Геннадий Касай, Михаил Крячко, Татьяна Рябуха, Сергей Штепа, Анастасия Радина Роман Соха, Виктория Подгорная, Алексей Жмеренецкий, Анна Бондарь, Евгений Брагарь, Александр Салийчук, Александр Санченко, Марьяна Безуглая, Лада Булах, Виталий Безгин, Дмитрий Костюк, Александр Мариковский, Андрей Богданец, Юрий Камельчук, Игорь Марчук, Андрей Жупанин, Анатолий Костюх, Игорь Кривошеев, Александр Аликсийчук, Андрей Задорожный, Зиновий Андреевич, Галина Третьякова.

От "Европейской солидарности" подпись поставила Яна Зинкевич.

Справка: Согласно статье 18 закона о Кабинете министров, Верховная Рада может уволить члена правительства по его заявлению, по представлению премьер-министра или президента, а также по собственной инициативе.

Для инициирования рассмотрения какого-либо вопроса в парламенте необходимо собрать минимум 150 подписей депутатов.

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