Постановление об увольнении Авакова зарегистрировали в Раде

Во фракции "Голос" заявляют, что подали на регистрацию в Верховной Раде проект постановления об увольнении Арсена Авакова с должности министра внутренних дел.

Источник: заместитель главы депутатской фракции "Голос" Ярослав Железняк в Facebook

Прямая речь: "Подписи проверили, электронные документы подготовили...

Постановление об увольнении Авакова пошло на регистрацию. Ждите в ближайшее время на сайте ВРУ.

Подписей 56. Двигаемся вперед".

Детали: Проект постановления об увольнении Авакова с должности министра внутренних дел зарегистрирован в Верховной Раде 5 июня под номером 3606 и передан на рассмотрение руководству..

Инициаторами постановления значатся 55 нардепов.