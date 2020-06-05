Постановление об увольнении Авакова зарегистрировали в Раде
Пятница, 5 июня 2020, 14:52
Во фракции "Голос" заявляют, что подали на регистрацию в Верховной Раде проект постановления об увольнении Арсена Авакова с должности министра внутренних дел.
Источник: заместитель главы депутатской фракции "Голос" Ярослав Железняк в Facebook
Прямая речь: "Подписи проверили, электронные документы подготовили...
Постановление об увольнении Авакова пошло на регистрацию. Ждите в ближайшее время на сайте ВРУ.
Подписей 56. Двигаемся вперед".
Детали: Проект постановления об увольнении Авакова с должности министра внутренних дел зарегистрирован в Верховной Раде 5 июня под номером 3606 и передан на рассмотрение руководству..
Инициаторами постановления значатся 55 нардепов.