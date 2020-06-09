Офис президента пригласил в ТКГ журналистов с Донбасса

Журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский будут участвовать в заседаниях Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе как представители ОРДЛО.

Источник: сообщения Гармаша и Казанского в Facebook

Детали: Журналистов, как выходцев с Донбасса, пригласила украинская сторона.

Уже 9 июня Гармаш и Казанский будут участвовать в работе ТКГ.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак 7 мая сообщал, что власти Украины в дальнейшем планируют приглашать на заседания Трехсторонней контактной группы переселенцев с Донбасса, чтобы прекратить "монополию, существовавшую 6 лет, когда там сидели только представители "ЛНР" и "ДНР".

Прямая речь Сергея Гармаша: "Мне предложили войти в состав украинской делегации в Минской ТКГ. Сегодня уже буду участвовать в работе политической подгруппы. Как представитель ОРДЛО.

Звучит страшно. На самом деле я уже пять лет говорю на всех эфирах: если уж вам так дороги Минские соглашения, а в них записано обязательство Украины "консультироваться" и "согласовывать" некоторые законопроекты с "представителями отдельных районов Донецкой и Луганской области", то я тоже из Донецка, ведите переговоры со мной!..".

Прямая речь Дениса Казанского: "С сегодняшнего дня я принимаю участие в заседаниях Трехсторонней контактной группы по Донбассу… Речь не о Консультационном совете, который планировали создать ранее и против которого выступило общество. От идеи создания такого совета отказались, и его не будет.

Речь о другом. Дело в том, что в комплексе мер по выполнению Минских соглашений, который вы сами можете найти в сети, есть пункты 11 и 12, в которых говорится, что вопросы, касающиеся местных выборов в отдельных районах, а также закон об особом статусе этих районов должен обсуждаться и согласовываться с представителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей.

При этом, в документе, как вы можете сами убедиться, нет ни одного упоминания о том, какие именно это должны быть представители отдельных районов. Такие организации, как ЛНР и ДНР, нигде не упоминаются. И соответственно нигде не сказано, что именно с ними Украина должна что-то согласовывать.

Долгое время от отдельных районов выступали почему-то граждане России – Дейнего и Никонорова, которых никто не выбирал и которые почему-то присвоили себе право говорить от имени Донбасса. При этом переселенцы – коренные дончане и луганчане, которые родились и выросли на Донбассе, и которых террором и преследований вынудили уехать, почему-то были лишены возможности решать судьбу своего родного региона.

Теперь же ситуация изменилась, к переговорам привлечена группа коренных жителей Донбасса, выехавших в 2014 году из-за преследований и угроз, в число которых вошел и я. И у нас уж точно не меньше прав представлять отдельные районы.

Во-первых, в отличие от боевиков ЛДНР мы не являемся преступниками (не отжимали, не мародерствовали, не пытали людей на подвалах), во-вторых, мы не являемся гражданами России и имеем только украинские паспорта. Граждане РФ не имеют никакого права указывать, как нам в Украине жить и какие законы принимать".

Справка: Денис Казанский – блоггер, журналист и политический обозреватель, автор книги "Черная лихорадка" о нелегальной добыче угля на Донбассе. Он родился 10 февраля 1984 года в оккупированном сейчас Донецке.

Сергей Гармаш – журналист, главный редактор издания "ОстроВ", редакция которого до войны была в Донецке. Он родом из Енакиево.