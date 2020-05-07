Все разделы
Укр / Рус

На все следующие заседания ТКГ Украина будет приглашать переселенцев – Ермак

Четверг, 7 мая 2020, 13:30

Власти Украины на все следующие заседания Трехсторонней контактной группы по разрешению конфликта на востоке Украины в Минске будет приглашать переселенцев с Донбасса.

Источник: руководитель Офиса президента Андрей Ермак на встрече представителей ТКГ с журналистами

Прямая речь: Украина будет инициатором, Украина будет доминирующей стороной всех дальнейших переговоров. Больше никто не будет ждать. Война идет на нашей территории, погибают наши люди – поэтому мы сегодня будем занимать доминирующую позицию.

Со следующего заседания Украина представит с нашей стороны людей, которые являются представителями (оккупированных) территорий. Это граждане Украины. Это очень важно, так как очень многие люди, проживающие на территории Л/ДНР, получили российские паспорта.

Мы будем привлекать перемещенных лиц, которые вынужденно сегодня проживают не на оккупированных территориях, но имеют там (в ОРДЛО – ред.) прописку и были вынуждены уехать – но это граждане Украины, жители Донбасса.

В качестве приглашенных мы будем приглашать этих людей на все последующие заседания трехсторонней контактной группы. Потому что монополия, которая существовала 6 лет, когда там сидели только представители "ЛНР" и "ДНР"... Сегодня разгоняется "зрада", но при этом 6 лет все закрывали глаза и сидели с ними за одним столом".

Детали: Ермак уточнил, что вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников и его ведомство составят список возможных представителей- переселенцев – и в зависимости от тематики заседаний их будут приглашать в нужном количестве.

Украинская правда
Темы: Минские соглашенияДонбассАндрей ЕрмакОфис президента


powered by lun.ua
Главное сегодня

Кличко требует от силовиков доказательств вины своего зама или извинений

Бывший глава Налоговой заявляет об обыске

фотоВ Карпатах выпало 15 сантиметров снега

За сутки в Украине прибавилось больше полтысячи больных COVID-19, но есть и хорошая новость

ООС: украинские военнослужащие уничтожили двух российских оккупантов, еще трех ранили

За сутки подтверждено 95 тысяч случаев COVID-19

Все главные новости...
****
Минские соглашения
Зеленский обновил состав украинской делегации в ТКГ: главный – опять Кучма
Украина в ТКГ просит создать группу по восстановлению контроля над границей
ГБР и СБУ отказались расследовать совет с ОРДЛО Ермака, Вятрович подал в суд
Последние новости
13:35
Метро до 22 мая не откроют – Офис президента
13:30
На все следующие заседания ТКГ Украина будет приглашать переселенцев – Ермак
13:22
Оккупанты Донбасса открыли огонь из гранатомета: осколком ранен воин
13:12
Число жертв коронавируса в Испании превысило 26 тысяч
13:00
списокВ Киеве заработали 10 продуктовых рынков
12:55
На выплаты по валютным долгам в апреле направили $304 миллиона – НБУ
12:48
"Бабий яр" возобновит Общественный совет и даст оценку работе Хржановского до конца года
12:43
В Совете Европы призвали украинские власти не посягать на независимость НАБУ
12:34
Кличко требует от силовиков доказательств вины своего зама или извинений
12:28
Диджитализация: Шмыгаль поручил министерствам быстро создать еще по должности
Все новости...