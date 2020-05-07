На следующие заседания ТКГ Украина планирует приглашать переселенцев
Власти Украины на следующие заседания Трехсторонней контактной группы по разрешению конфликта на востоке Украины в Минске намерены приглашать переселенцев с Донбасса.
Источник: руководитель Офиса президента Андрей Ермак на встрече представителей ТКГ с журналистами
Прямая речь: "Украина будет инициатором, Украина будет доминирующей стороной всех дальнейших переговоров. Больше никто не будет ждать. Война идет на нашей территории, погибают наши люди – поэтому мы сегодня будем занимать доминирующую позицию.
Со следующего заседания Украина представит с нашей стороны людей, которые являются представителями (оккупированных) территорий. Это граждане Украины. Это очень важно, так как очень многие люди, проживающие на территории Л/ДНР, получили российские паспорта.
Мы будем привлекать перемещенных лиц, которые вынужденно сегодня проживают не на оккупированных территориях, но имеют там (в ОРДЛО – ред.) прописку и были вынуждены уехать – но это граждане Украины, жители Донбасса.
В качестве приглашенных мы будем приглашать этих людей на последующие заседания трехсторонней контактной группы. Потому что монополия, которая существовала 6 лет, когда там сидели только представители "ЛНР" и "ДНР"... Сегодня разгоняется "зрада", но при этом 6 лет все закрывали глаза и сидели с ними за одним столом".
Детали: Ермак уточнил, что вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников и его ведомство составят список возможных представителей- переселенцев – и в зависимости от тематики заседаний их будут приглашать в нужном количестве.
Резников, который недавно стал заместителем главы украинской делегации в ТКГ, также сказал, что представители оккупационных режимов в Донецкой и Луганской областях "присутствуют с первого дня в минских соглашениях".
Он сказал, что Россия на 62-63% финансирует подконтрольные ей территории так называемых "ЛНР" и "ДНР" (ОРДЛО).
Этому предшествовало: Еще в декабре 2019 года Андрей Ермак говорил, что команда Владимира Зеленского будет продвигать идею о расширении или замене представителей ОРДЛО в составе Трехсторонней контактной группы по Донбассу.
4 мая 2020 года, после неприятия идеи "Консультативного совета" с представителями Донбасса, Ермак заявил, что Киев не будет вести консультации с лицами с двойным гражданством, но готов согласовывать некоторые законы с представителями оккупированных территорий, которые остались гражданами Украины и не участвовали в вооруженных действиях.
Предыстория:
- 25 марта на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске планировалось создать Консультативный совет с участием представителей Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (оккупированных пророссийскими силами территорий). Идея принадлежала руководителю Офиса президента Андрею Ермаку.
- Патриотическая общественность была возмущена. Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что создание "консультативного совета" с представителями ОРДЛО противоречит интересам Украины.
- Ни 25-го, ни 26-го марта Консультативный совет не создали. Россия обвинила Украину в отказе от Консультативного совета.
- Общественный совет при МИД предложил альтернативный сценарий создания "консультативного совета" по Донбассу: назначить ее членов без формального согласования с оккупационной администрацией в Донецке и Луганске. По его мнению, это позволило бы избежать скрытого признания так называемых "Л / ДНР".
- 30 апреля во время встречи министров иностранных дел "нормандской четверки" вопрос работы "Консультативного совета" поднимал только министр иностранных дел России Сергей Лавров.