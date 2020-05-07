Власти Украины на все следующие заседания Трехсторонней контактной группы по разрешению конфликта на востоке Украины в Минске будет приглашать переселенцев с Донбасса.

Источник: руководитель Офиса президента Андрей Ермак на встрече представителей ТКГ с журналистами

Прямая речь: Украина будет инициатором, Украина будет доминирующей стороной всех дальнейших переговоров. Больше никто не будет ждать. Война идет на нашей территории, погибают наши люди – поэтому мы сегодня будем занимать доминирующую позицию.

Со следующего заседания Украина представит с нашей стороны людей, которые являются представителями (оккупированных) территорий. Это граждане Украины. Это очень важно, так как очень многие люди, проживающие на территории Л/ДНР, получили российские паспорта.

Мы будем привлекать перемещенных лиц, которые вынужденно сегодня проживают не на оккупированных территориях, но имеют там (в ОРДЛО – ред.) прописку и были вынуждены уехать – но это граждане Украины, жители Донбасса.

В качестве приглашенных мы будем приглашать этих людей на все последующие заседания трехсторонней контактной группы. Потому что монополия, которая существовала 6 лет, когда там сидели только представители "ЛНР" и "ДНР"... Сегодня разгоняется "зрада", но при этом 6 лет все закрывали глаза и сидели с ними за одним столом".

Детали: Ермак уточнил, что вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников и его ведомство составят список возможных представителей- переселенцев – и в зависимости от тематики заседаний их будут приглашать в нужном количестве.