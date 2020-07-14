СБУ задержала фигуранта "пленок Ермака": подозревают в мошенничестве
Служба безопасности Украины по подозрению в мошенничестве задержала Дмитрия Штанько, который известен тем, что фигурирует в деле записи разговоров брата главы Офиса президента Андрея Ермака Дениса.
Источник: Интерфакс-Украина и Liga.net со ссылкой на информацию, полученную в СБУ
Детали: Штанько задержали 14 июля при получении 100 тысяч долларов взятки в рамках дела о мошенничестве. Есть версия, что именно Штанько вел скандальную видеозапись разговоров Дениса Ермака.
Как утверждают в СБУ, Штанько был посредником и взял деньги "за содействие в решении вопроса с правоохранительными органами по возврату изъятого имущества".
В спецслужбе заявляют, что прекратили противоправную деятельность организованной преступной группы, которая подозревается в совершении мошеннических действий.
По данному факту открыто уголовное дело по статье "Мошенничество".
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Предыстория:
- Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака– Дениса Ермака – проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на определенные должности в органах власти. Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура по заявлению Лероса начала уголовное производство.
- Фигурант пленок с братом председателя Офиса президента Андрея Ермака Дмитрий Штанько 16 лет проработал в органах внутренних дел, а другой фигурант Сергей Шумский является гласным внештатным сотрудником оперативного управления СБУ.
- Штанько также заявил, что в целом от людей, которые претендовали на какие-то должности в государственной власти, для Дениса Ермака собрали около 100 тысяч долларов, а Андрею Ермаку передавали 10 тысяч долларов.
- Следствие установило, что Денис Ермак по предварительному сговору с Шумским и Штанько путем обмана, который заключался в проведении собеседований и создания видимости реальной возможности назначения на должности во власти, в период с августа по октябрь 2019 года пытались завладеть чужими деньгами.