СБУ задержала фигуранта "пленок Ермака": подозревают в мошенничестве

Служба безопасности Украины по подозрению в мошенничестве задержала Дмитрия Штанько, который известен тем, что фигурирует в деле записи разговоров брата главы Офиса президента Андрея Ермака Дениса.

Источник: Интерфакс-Украина и Liga.net со ссылкой на информацию, полученную в СБУ

Детали: Штанько задержали 14 июля при получении 100 тысяч долларов взятки в рамках дела о мошенничестве. Есть версия, что именно Штанько вел скандальную видеозапись разговоров Дениса Ермака.

Как утверждают в СБУ, Штанько был посредником и взял деньги "за содействие в решении вопроса с правоохранительными органами по возврату изъятого имущества".

В спецслужбе заявляют, что прекратили противоправную деятельность организованной преступной группы, которая подозревается в совершении мошеннических действий.

По данному факту открыто уголовное дело по статье "Мошенничество".

Впоследствии СБУ и Офис генпрокурора официально подтвердили эту информацию.

Правоохранители опубликовали фото и видео с места задержания в одном из столичных кафе и рассказали, что кроме Штанько деньги брал еще один киевлянин. Они подстрекали представителя иностранной компании к передаче 100 тыс. долларов взятки руководству Государственной фискальной службы и Государственной пограничной службы, а также судье.

За эти средства мужчины обещали якобы содействие в принятии судебного решения об отмене ареста имущества и дальнейший его возврат, мотивируя наличием соответствующих личных связей. При этом передавать "вознаграждение" они не собирались, а намеревались завладеть им.

"Сегодняшнее задержание свидетельствует о том, что обличители "громких пленок" на самом деле оказались обычными мошенниками", - резюмировали в СБУ.

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