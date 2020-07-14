Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

СБУ затримала фігуранта "плівок Єрмака": підозрюють у шахрайстві

Вівторок, 14 липня 2020, 16:59
Фото: Юлія Вебер/Бабель

Служба безпеки України за підозрою в шахрайстві затримала Дмитра Штанька, який відомий тим, що фігурує в справі запису розмов брата глави офісу президента Андрія Єрмака Дениса.

Джерело: Інтерфакс-Україна і Liga.net із посиланням на інформацію, отриману в СБУ

Деталі: Штанько затримали 14 липня під час отримання 100 тисяч доларів хабаря в межах справи про шахрайство. Є версія, що саме Штанько вів скандальний відеозапис розмов Дениса Єрмака.

Як стверджують в СБУ, Штанько був посередником і взяв гроші "за сприяння у вирішенні питання з правоохоронними органами щодо повернення вилученого майна".

У спецслужбі заявляють, що припинили протиправну діяльність організованої злочинної групи, яка підозрюється у вчиненні шахрайських дій.

За даним фактом відкрито кримінальну справу за статтею "Шахрайство".

Читайте також"Любі друзі" Зеленського. Перший корупційний скандал Зе!команди

Передісторія:

  • Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік, схожий на брата глави Офісу президента Андрія Єрмака – Дениса Єрмака – проводить переговори про працевлаштування неназваних осіб на певні посади в органах влади. Пізніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура за заявою Лероса розпочала кримінальне провадження.
  • Фігурант плівок з братом голови Офісу президента Андрія Єрмака Дмитро Штанько 16 років пропрацював в органах внутрішніх справ, а інший фігурант Сергій Шумський є гласним позаштатним співробітником оперативного управління СБУ.
  • Штанько також заявив, що загалом від людей, які претендували на якісь посади у державній владі, для Дениса Єрмака зібрали близько 100 тисяч доларів, а Андрію Єрмаку передавали 10 тисяч доларів.
  • Слідство встановило, що Денис Єрмак за попередньою змовою з Шумським і Штаньком шляхом обману, який полягав у проведенні співбесід і створення видимості реальної можливості призначення на посади у владі, в період з серпня по жовтень 2019 року намагалися заволодіти чужими грошима.

Теми: Андрій ЄрмакСБУскандалОфіс президента


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський відреагував на цинічне вбивство медика на Донбасі

СБУ затримала фігуранта "плівок Єрмака": підозрюють у шахрайстві

Верховна Рада провела блискавичне засідання в історії: 3 хвилини

фотоСуд арештував водія, який став винуватцем смерті цілої родини у ДТП

документВ уряді хочуть закрити Умань для хасидів через пандемію

таблицяВибори до Київської міськради: "Євросолідарність" і "Слуга народу" йдуть впритул

Усі новини...
Андрій Єрмак
Єрмак розповів про просування в переговорах за "нормандським форматом"
"Плівки Єрмака": Венедіктову зобов’язали відкрити ще одне провадження
Міжвидова боротьба Єрмака і Разумкова – в "живих" залишиться лише один?
Останні новини
18:39
Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики на понад 8 мільярдів
18:38
Угорщина змінила вимоги до в'їзду українців: нові правила
18:19
Бойовики тричі обстріляли позиції ЗСУ з гранатометів
18:18
Арахамія розповів, коли розглянуть постанови про скасування закону по гральному бізнесу
18:09
фотоУ Коцюбинському залякують активістку, яка бореться з ірпінськими забудовниками
18:07
Освітні ступені та кваліфікації будуть скасовувати через плагіат – МОН радиться з громадськістю
18:05
Гривня на закритті міжбанку зміцнилась
18:02
Зеленський відреагував на цинічне вбивство медика на Донбасі
17:42
На Донеччині ввели нові карантинні обмеження для розважальних закладів та кафе
17:39
Частина "слуг" виступили проти законопроєкту Бужанського про мову і кличуть інших
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!