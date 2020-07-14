СБУ затримала фігуранта "плівок Єрмака": підозрюють у шахрайстві

Служба безпеки України за підозрою в шахрайстві затримала Дмитра Штанька, який відомий тим, що фігурує в справі запису розмов брата глави офісу президента Андрія Єрмака Дениса.

Джерело: Інтерфакс-Україна і Liga.net із посиланням на інформацію, отриману в СБУ

Деталі: Штанько затримали 14 липня під час отримання 100 тисяч доларів хабаря в межах справи про шахрайство. Є версія, що саме Штанько вів скандальний відеозапис розмов Дениса Єрмака.

Як стверджують в СБУ, Штанько був посередником і взяв гроші "за сприяння у вирішенні питання з правоохоронними органами щодо повернення вилученого майна".

У спецслужбі заявляють, що припинили протиправну діяльність організованої злочинної групи, яка підозрюється у вчиненні шахрайських дій.

За даним фактом відкрито кримінальну справу за статтею "Шахрайство".

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