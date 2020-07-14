СБУ затримала фігуранта "плівок Єрмака": підозрюють у шахрайстві

Служба безпеки України за підозрою в шахрайстві затримала Дмитра Штанька, який відомий тим, що фігурує в справі запису розмов брата глави офісу президента Андрія Єрмака Дениса.

Джерело: Інтерфакс-Україна і Liga.net із посиланням на інформацію, отриману в СБУ

Деталі: Штанько затримали 14 липня під час отримання 100 тисяч доларів хабаря в межах справи про шахрайство. Є версія, що саме Штанько вів скандальний відеозапис розмов Дениса Єрмака.

Як стверджують в СБУ, Штанько був посередником і взяв гроші "за сприяння у вирішенні питання з правоохоронними органами щодо повернення вилученого майна".

У спецслужбі заявляють, що припинили протиправну діяльність організованої злочинної групи, яка підозрюється у вчиненні шахрайських дій.

За даним фактом відкрито кримінальну справу за статтею "Шахрайство".

Згодом СБУ і Офіс генпрокурора офіційно підтвердили цю інформацію.

Правоохоронці опублікували фото і відео з місця затримання в одній зі столичних кав’ярень і розповіли, що окрім Штанька гроші брав ще один киянин. Вони підбурювали представника іноземної компанії до передачі 100 тис доларів хабаря керівництву Державної фіскальної служби та Державної прикордонної служби, а також судді.

За ці кошти чоловіки обіцяли нібито сприяння в ухваленні судового рішення про скасування арешту майна та подальшого його повернення, мотивуючи наявністю відповідних особистих зв’язків. При цьому передавати "винагороду" вони не збиралися, а мали намір нею заволодіти.

"Сьогоднішнє затримання свідчить про те, що викривачі "гучних плівок" насправді виявились звичайними шахраями", - резюмували в СБУ.

Читайте також: "Любі друзі" Зеленського. Перший корупційний скандал Зе!команди

Передісторія: