СБУ затримала фігуранта "плівок Єрмака": підозрюють у шахрайстві
Служба безпеки України за підозрою в шахрайстві затримала Дмитра Штанька, який відомий тим, що фігурує в справі запису розмов брата глави офісу президента Андрія Єрмака Дениса.
Джерело: Інтерфакс-Україна і Liga.net із посиланням на інформацію, отриману в СБУ
Деталі: Штанько затримали 14 липня під час отримання 100 тисяч доларів хабаря в межах справи про шахрайство. Є версія, що саме Штанько вів скандальний відеозапис розмов Дениса Єрмака.
Як стверджують в СБУ, Штанько був посередником і взяв гроші "за сприяння у вирішенні питання з правоохоронними органами щодо повернення вилученого майна".
У спецслужбі заявляють, що припинили протиправну діяльність організованої злочинної групи, яка підозрюється у вчиненні шахрайських дій.
За даним фактом відкрито кримінальну справу за статтею "Шахрайство".
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Передісторія:
- Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік, схожий на брата глави Офісу президента Андрія Єрмака – Дениса Єрмака – проводить переговори про працевлаштування неназваних осіб на певні посади в органах влади. Пізніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура за заявою Лероса розпочала кримінальне провадження.
- Фігурант плівок з братом голови Офісу президента Андрія Єрмака Дмитро Штанько 16 років пропрацював в органах внутрішніх справ, а інший фігурант Сергій Шумський є гласним позаштатним співробітником оперативного управління СБУ.
- Штанько також заявив, що загалом від людей, які претендували на якісь посади у державній владі, для Дениса Єрмака зібрали близько 100 тисяч доларів, а Андрію Єрмаку передавали 10 тисяч доларів.
- Слідство встановило, що Денис Єрмак за попередньою змовою з Шумським і Штаньком шляхом обману, який полягав у проведенні співбесід і створення видимості реальної можливості призначення на посади у владі, в період з серпня по жовтень 2019 року намагалися заволодіти чужими грошима.