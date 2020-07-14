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СБУ затримала фігуранта "плівок Єрмака": підозрюють у шахрайстві

Вівторок, 14 липня 2020, 19:03
СБУ затримала фігуранта плівок Єрмака: підозрюють у шахрайстві
Фото: Юлія Вебер/Бабель

Служба безпеки України за підозрою в шахрайстві затримала Дмитра Штанька, який відомий тим, що фігурує в справі запису розмов брата глави офісу президента Андрія Єрмака Дениса.

Джерело: Інтерфакс-Україна і Liga.net із посиланням на інформацію, отриману в СБУ

Деталі: Штанько затримали 14 липня під час отримання 100 тисяч доларів хабаря в межах справи про шахрайство. Є версія, що саме Штанько вів скандальний відеозапис розмов Дениса Єрмака.

Як стверджують в СБУ, Штанько був посередником і взяв гроші "за сприяння у вирішенні питання з правоохоронними органами щодо повернення вилученого майна".

 

У спецслужбі заявляють, що припинили протиправну діяльність організованої злочинної групи, яка підозрюється у вчиненні шахрайських дій.

За даним фактом відкрито кримінальну справу за статтею "Шахрайство".

Згодом СБУ і Офіс генпрокурора офіційно підтвердили цю інформацію.

Правоохоронці опублікували фото і відео з місця затримання в одній зі столичних кав’ярень і розповіли, що окрім Штанька гроші брав ще один киянин. Вони підбурювали представника іноземної компанії до передачі 100 тис доларів хабаря керівництву Державної фіскальної служби та Державної прикордонної служби, а також судді.

 

За ці кошти чоловіки обіцяли нібито сприяння в ухваленні судового рішення про скасування арешту майна та подальшого його повернення, мотивуючи наявністю відповідних особистих зв’язків. При цьому передавати "винагороду" вони не збиралися, а мали намір нею заволодіти.

"Сьогоднішнє затримання свідчить про те, що викривачі "гучних плівок" насправді виявились звичайними шахраями", - резюмували в СБУ.

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Передісторія:

  • Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік, схожий на брата глави Офісу президента Андрія Єрмака – Дениса Єрмака – проводить переговори про працевлаштування неназваних осіб на певні посади в органах влади. Пізніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура за заявою Лероса розпочала кримінальне провадження.
  • Фігурант плівок з братом голови Офісу президента Андрія Єрмака Дмитро Штанько 16 років пропрацював в органах внутрішніх справ, а інший фігурант Сергій Шумський є гласним позаштатним співробітником оперативного управління СБУ.
  • Штанько також заявив, що загалом від людей, які претендували на якісь посади у державній владі, для Дениса Єрмака зібрали близько 100 тисяч доларів, а Андрію Єрмаку передавали 10 тисяч доларів.
  • Слідство встановило, що Денис Єрмак за попередньою змовою з Шумським і Штаньком шляхом обману, який полягав у проведенні співбесід і створення видимості реальної можливості призначення на посади у владі, в період з серпня по жовтень 2019 року намагалися заволодіти чужими грошима.

"Українська правда" в Threads

Теми: Андрій ЄрмакСБУскандалОфіс президента
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