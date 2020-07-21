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Терроризму нет места в Украине: Зеленский поприветствовал освобождение заложников

Вторник, 21 июля 2020, 22:17
фото: Дмитрий Ларин, уп

Президент Владимир Зеленский поздравил украинский с успешным освобождением заложников в Луцке.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Поздравляю всех, кто весь день боролся за освобождение людей в Луцке и фактически - за их жизни. Мы все переживали и следили за развитием событий, нарабатывали планы и меняли их, учитывая ситуацию.

Жизнь человека - важнейшая ценность. Мы не потеряли никого. Сегодня родные и близкие могут занять всех, кто простраждал день в автобусе под прицелом. Терроризма нет места ни в одной стране".

Детали: Зеленский выполнил условие террориста и записал видео, которое требовал человек.

После того, как силовики задержали террориста и вывели заложников, видео исчезло с Facebook-страницы Зеленского.

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Предыстория:

  • Утром 21 июня в центре Луцка вооруженный мужчина забаррикадировался с заложникамив автобусе Берестечко - Красниловка. Он выдвинул идеологические требования к политикам, чиновникам и судьям.
  • Он позвонил в полицию в 9:25 и представился Максимом Плохим. Волынские журналисты выяснили, что настоящее имя террориста - Максим Кривош.
  • Зеленский заявил, что над освобождением граждан, работают профессионалы, а с вооруженным человеком ведутся переговоры.
  • Позже захваченным в автобусе людям в Луцке удалось передать воду.
  • После 21:40 терориста задержали.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийтерроризмЗемляне


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