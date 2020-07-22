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Зеленского призывают остановить закон об ужесточении наказания за пьяное вождение

Среда, 22 июля 2020, 14:45
Зеленского призывают остановить закон об ужесточении наказания за пьяное вождение
Фото x-vymir.com

Президента Владимира Зеленского призывают остановить рассмотрение в Верховной Раде законопроекта №2695 об усилении ответственности за вождение в пьяном виде, поскольку он является "диктаторским" и "увеличит уровень полицейского бесчинства и коррупции".

Источник: петиция Павла Куця от 15 июля, которая набрала необходимое для рассмотрения количество голосов

Дословно с петиции: "Расширение полномочий полицейских, которые предложены в этом законопроекте, является следующим "звоночком" к построению полицейского государства и следования за Россией в этом плане.

Эти пункты направлены только на сужение свободы водителей и расширение полицейского произвола и взяточничества".

Детали: По мнению автора петиции, принятие этого или других похожими по содержанию законов "приведет к учащению трагедий, таких как преступления полицейских 23,24 мая в Кагарлыке".

Куць отметил, что сотрудники Нацполиции часто превышают существующие полномочия, поэтому в первую очередь должны рассматриваться вопросы по "повышению ответственности работников полиции за превышение служебных полномочий и вынесение незаконных постановлений".

Автор петиции убежден, что "общий вектор полномочий полицейских должен двигаться в сторону сужения, для приоритетного соблюдения прав и свобод населения нашего государства".

Сейчас обращение поддержали 28 тысяч 777 человек. Соответственно его должен рассмотреть президент.

 

Что было раньше: 13 июля Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского об усилении ответственности водителей за вождение в нетрезвом состоянии и превышение скорости.

Новый законопроект не повышает штрафы за пьяное вождение, но дополнительно предлагает наказывать нарушителей административным арестом на 10-15 суток, а также лишением права управления на срок от 3 до 10 лет. Такое наказание водитель может получить, если совершит нарушения повторно в течение года.

Кроме того, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым хотят вернуть уголовную ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Предыстория: 

  • 12 июля в результате ДТП на Столичном шоссе в 5 км от Киева погибли два взрослых и двое детей. Правоохранители задержали 39-летнего водителя-правонарушителя.
  • Водитель "Мерседеса" столкнулся с другим авто, двигавшимся впереди в попутном направлении, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль "Хюндай", в котором ехали пострадавшие. Драгер показал, что водитель был пьян.
  • УП выяснила, что мужчина, который был за рулем "Мерседеса", был неоднократно судим за различные преступления и административные нарушения, в том числе, автомобильную аварию.
  • 4 июля стало известно, что президент Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому ужесточается наказание за вождение в нетрезвом состоянии, но отменяется уголовная ответственность за аналогичный поступок, который должен был вступить в силу с 1 июля.

Украинская правда
Темы: петицияВерховная РадазаконодательствоЗеленский
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