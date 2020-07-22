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Зеленського закликають зупинити закон про посилення покарання за п’яне водіння

Середа, 22 липня 2020, 14:45
Фото x-vymir.com

Президента Володимира Зеленського закликають зупинити розгляд у Верховній Раді законопроєкту №2695 про посилення відповідальності за водіння у п’яному вигляді, оскільки він є "диктаторським" і "збільшить рівень поліцейського безчинства та корупції".

Джерело: петиція Павла Куця від 15 липня, яка набрала необхідну для розгляду кількість голосів

Дослівно з петиції: "Розширення повноважень поліцейських, які запропоновані в цьому законопроекті, є наступним "дзвіночком" до побудови поліцейської держави та слідування за Росією в цьому плані.

Ці пункти спрямовані тільки на звуження свободи водіїв та розширення поліцейського свавілля та хабарництва".

Деталі: На думку автора петиції, прийняття цього чи інших схожими за змістом законів "призведе до почастішання трагедій, таких як злочини поліцейських 23,24 травня у Кагарлику".

Куць зазначив, що працівники Нацполіції часто перевищують існуючі повноваження, тому в першу чергу мають розглядатись питання щодо "підвищення відповідальності правоохоронців за перевищення службових повноважень та винесення незаконних постанов".

Автор петиції переконаний, що "загальний вектор повноважень поліцейських має рухатись в сторону звуження, для пріоритетного дотримання прав та свобод населення нашої держави".

Наразі звернення підтримали 28 тисяч 777 осіб. Відповідно його має розглянути президент.

 

Що було раніше: 13 липня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт президента Володимира Зеленського про посилення відповідальності водіїв за водіння в нетверезому стані та перевищення швидкості.

Новий законопроєкт не підвищує штрафи за п’яне водіння, але додатково пропонує карати порушників адміністративним арештом на 10-15 діб, а також позбавленням права керування на строк від 3 до 10 років. Таке покарання водій може отримати, якщо вчинить порушення повторно протягом року.

Разом з тим у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким хочуть повернути кримінальну відповідальність за керування транспортним засобом в стані сп’яніння.

Передісторія:

  • 12 липня внаслідок ДТП на Столичному шосе у 5 км від Києва загинуло двоє дорослих і двоє дітей. Правоохоронці затримали 39-річного водія-правопорушника.
  • Водій "Мерседеса" зіткнувся з іншим авто, що рухалося попереду у попутному напрямку, виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в автомобіль "Хюндай", в якому їхали постраждалі. Драгер показав, що водій був п’яний.
  • УП з’ясувала, що чоловік, який був за кермом "Мерседеса", був неодноразово судимий за різні злочини та адміністративні порушення, в тому числі, автомобільну аварію.
  • 4 липня стало відомо, що президент Володимир Зеленський підписав закон, згідно із яким посилюється покарання за водіння у нетверезому стані, але скасовується кримінальна відповідальність за аналогічний вчинок, яка мала набути чинності з 1 липня.

Українська правда
Теми: петиціяВерховна РадазаконодавствоЗеленський


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