"Слуга народу" вирішила змінити гасло "Зробимо їх разом"

Партія "Слуга народу" на місцевих виборах вирішила змінити гасло "Зробимо їх разом", під з яким у 2019 році Володимир Зеленський не тільки сам став президентом, але й провів свою монобільшість у Верховну раду, на інше.

Джерело: голова партії "Слуга народу" нардеп Олександр Корнієнко в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Ні, точно ні (не "зробимо їх разом" – ред.). Є кілька сенсів, які ми будемо використовувати, наприклад, "вирішимо це разом" – тобто збільшення доступу до прийняття рішень, народовладдя".

Деталі: Він пояснив, що наразі парламентарі опрацьовують закони з пакету про народовладдя – закон про референдум зараз на другому читанні. Крім того, є пакет про місцеві ініціативи, щоб дати можливість проговорювати людям рішення рад попередньо. Є про відкликання депутата за народною ініціативою.

Також, за словами Корнієнка, "точно буде якесь гасло, пов'язане з конкретними результатами", яких досягла "Слуга народу".

Наразі форму цих меседжів ще обговорюють.

Він пояснив, що місцева кампанія відбуватиметься на двох рівнях – на національному і місцевому. Крім того, у кожному місті буде "своя окрема історія", мовляв, "хтось буде проти діючого мера боротися, хтось буде проти системи, хтось буде за щось, хтось буде новий, хтось старий".

Корнієнко відзначив, що наразі він є керівником кампанії по всій країні, а по Києву – він політичний куратор.

За його словами, їхній штаб виглядає як "центральний орган, як міністерство" – тобто "міністерство у створює політику, а от обласні штаби на місцях щось реалізують".

Корнієнко додав, що у них по всіх напрямках є "невелика група, є юристи, є ті, хто працюють по перевірці і обробці кандидатів, є медійна складова, є діджитал, є великий ІТ-відділ, який працює над інноваційним продуктом, який скоро представимо на пресконференції окремій".

Мова йде про так звані дашборди по перебігу кампаній – це "така велика інтерактивна дошка в інтернеті, на якій видно – який штаб що робить, як виконують задачі, скільки кандидатів, скільки членів комісії, скільки зареєстровано, які є проблеми, де є "зелені" зони, де "червоні"".

За словами Корнієнка, це дасть можливість їм як керівництву партії приймати оперативні рішення.

Він також уточнив, що щодо кандидатів відбувається подвійна перевірка – частину робить обласний штаб, частину робить центральний.

Читайте також: За якими правилами відбуватимуться місцеві вибори. Пояснюємо

Зробимо його разом. Як противники Зеленського готуються до реваншу

Передісторія: