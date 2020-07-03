Исключенная из "Слуги народа" депутат нашла себе новое объединение в Раде

Исключенная из фракции "Слуга народа" нардеп Анна Скороход стала членом депутатской группы "Партия "За будущее", которую связывают с олигархом Игорем Коломойским.

Источник: заседание Верховной Рады 3 июля, пост Скороход в Facebook

Детали: Спикер ВР Дмитрий Разумков зачитал соответствующее заявление Схороход, в котором она сообщила о своем вхождении в состав депутатской группы "Партия "За будущее".

Прямая речь Скороход: "Чтобы избежать неправильных инсинуаций и трактовок, хочу сразу объяснить, почему и ради чего я делаю следующий шаг!

Сегодня я подаю и, надеюсь, его быстро удовлетворят, заявление на вступление в депутатскую группу "За будущее".

Выбрала эту депутатскую группу потому, что у них наиболее лояльные условия, и я в команде остаюсь сама себе хозяином, здесь все мажоритарщики. Ну и Антон Поляков уговорил".

Детали: Скороход объяснила, что делает это, потому что "согласно действующему регламенту ВРУ, внефракционный депутат практически полностью бесправен": не может выражать свою позицию по законопроектам, выступать с трибуны, влиять на формирование повестки дня и тому подобное.

Для справки: Депутатскую группу "За будущее" сформировали 23 мажоритарщика, избранные народными депутатами в Верховную Раду IX созыва.

20 мая в Украине создали партию "За будущее", которую возглавил народный депутат Игорь Палица, близкий к олигарху Игорю Коломойскому. По его словам, депутаты-мажоритарщики, которые входят в одноименную группу "За будущее" в Верховной Раде, представляют интересы более 4,5 млн избирателей.

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