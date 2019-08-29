23 самовыдвиженцы в ВР объединяются в группу "За майбутнє"

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Четверг, 29 августа 2019, 13:18

Источник: самовыдвиженец Дмитрий Лубинець в комментарии "Интерфакс-Украина"

23 мажоритарщики избранные народными депутатами в Верховную Раду IX созыва сформируют депутатскую группу "За майбутнє".

Дословно Лубинець: "Сейчас подписались 23 народных депутата. Название - "За будущее".

Детали: Лубинець не стал называть фамилии других нардепов, которые войдут в группу. Согласно законодательству, такая группа будет иметь права фракции.

Лубинець в Верховной Раде VIII созыва с начала ее каденции и до 18 июня 2019 года входил в состав фракции "Блок Петра Порошенко".

Он избран нардепом на внеочередных парламентских выборах в мажоритарном округе №60.

В парламент избирались 56 самовыдвиженцев, впоследствии 2 - Алексей Гончаренко и Андрей Лопушанский присоединились к "Евросолидарности".

Что было раньше: 20 августа стало известно, что депутаты "Слуги народа" забронировали для себя все передние ряды парламента перед трибуной и президиумом, а другие фракции посадили за своими спинами.

Напомним:

  • Внеочередные выборы в Верховную Раду состоялись 21 июля.
  • По итогам обработки 100% протоколов голосования, в ВР проходит 254 нардепа от "Слуги народа". От партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 43 нардепа, "Батькивщина" – 26 нардепов, "Европейская солидарность" – 25 нардепов, "Голос" – 20 нардепов.

Знать больше: Нова Рада стала. Как депутаты делят места в парламенте

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Темы: Верховная Рада


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