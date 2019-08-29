23 самовыдвиженцы в ВР объединяются в группу "За майбутнє"
Источник: самовыдвиженец Дмитрий Лубинець в комментарии "Интерфакс-Украина"
23 мажоритарщики избранные народными депутатами в Верховную Раду IX созыва сформируют депутатскую группу "За майбутнє".
Дословно Лубинець: "Сейчас подписались 23 народных депутата. Название - "За будущее".
Детали: Лубинець не стал называть фамилии других нардепов, которые войдут в группу. Согласно законодательству, такая группа будет иметь права фракции.
Лубинець в Верховной Раде VIII созыва с начала ее каденции и до 18 июня 2019 года входил в состав фракции "Блок Петра Порошенко".
Он избран нардепом на внеочередных парламентских выборах в мажоритарном округе №60.
В парламент избирались 56 самовыдвиженцев, впоследствии 2 - Алексей Гончаренко и Андрей Лопушанский присоединились к "Евросолидарности".
Что было раньше: 20 августа стало известно, что депутаты "Слуги народа" забронировали для себя все передние ряды парламента перед трибуной и президиумом, а другие фракции посадили за своими спинами.
Напомним:
- Внеочередные выборы в Верховную Раду состоялись 21 июля.
- По итогам обработки 100% протоколов голосования, в ВР проходит 254 нардепа от "Слуги народа". От партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 43 нардепа, "Батькивщина" – 26 нардепов, "Европейская солидарность" – 25 нардепов, "Голос" – 20 нардепов.
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