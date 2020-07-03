За екс-главу Кировоградской ОГА внесли залог 10 миллионов
Подозреваемый в вымогании экс-глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь выйдет из СИЗО, поскольку за него внесен залог в 10,1 миллиона гривен.
Источник: пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис в комментарии УП
Прямая речь: "Сегодня залог за экс-главу Кировоградской области был внесен в полном объеме".
Детали: Чемерис также уточнила, что накануне было также внесен залог в 5 млн за другого фигуранта этого дела - Сергея Шевченко.
Что предшествовало: Высший антикоррупционный суд избрал экс-главе Кировоградской ОГА Андрею Балоню меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой залога в размере немногим более 10 млн гривен.
Сам Балонь на суде утверждал, что никаких доказательств его причастности к вымогательству денег нет, а дело против него - сфабриковано.
Предыстория:
- 25 июня в СБУ сообщили, что поймали председателя одного из областных госадминистраций и должностное лицо этой же ОГА на вымогательстве 1,8 млн гривен. Задержанным оказался председатель Кировоградской ОГА Андрей Балонь.
- 25 июня Кабинет министров согласовал отставку Балоня с поста председателя Кировоградской областной госадминистрации. После отставку одобрил президент Владимир Зеленский.
- Зеленский назначил экс-заместителя председателя Херсонской областной государственной администрации, бывшего следователя Андрея Балоня главой Кировоградской ОГА в начале ноября 2019 года.