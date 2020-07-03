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За екс-главу Кировоградской ОГА внесли залог 10 миллионов

Пятница, 3 июля 2020, 13:18

Подозреваемый в вымогании экс-глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь выйдет из СИЗО, поскольку за него внесен залог в 10,1 миллиона гривен.

Источник: пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис в комментарии УП

Прямая речь: "Сегодня залог за экс-главу Кировоградской области был внесен в полном объеме".

Детали: Чемерис также уточнила, что накануне было также внесен залог в 5 млн за другого фигуранта этого дела - Сергея Шевченко.

Что предшествовало: Высший антикоррупционный суд избрал экс-главе Кировоградской ОГА Андрею Балоню меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой залога в размере немногим более 10 млн гривен.

Сам Балонь на суде утверждал, что никаких доказательств его причастности к вымогательству денег нет, а дело против него - сфабриковано.

Предыстория:

  • 25 июня в СБУ сообщили, что поймали председателя одного из областных госадминистраций и должностное лицо этой же ОГА на вымогательстве 1,8 млн гривен. Задержанным оказался председатель Кировоградской ОГА Андрей Балонь
  • 25 июня Кабинет министров согласовал отставку Балоня с поста председателя Кировоградской областной госадминистрации. После отставку одобрил президент Владимир Зеленский
  • Зеленский назначил экс-заместителя председателя Херсонской областной государственной администрации, бывшего следователя Андрея Балоня главой Кировоградской ОГА в начале ноября 2019 года.

Валентина Романенко, УП


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