За екс-главу Кировоградской ОГА внесли залог 10 миллионов

Подозреваемый в вымогании экс-глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь выйдет из СИЗО, поскольку за него внесен залог в 10,1 миллиона гривен.

Источник: пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис в комментарии УП

Прямая речь: "Сегодня залог за экс-главу Кировоградской области был внесен в полном объеме".

Детали: Чемерис также уточнила, что накануне было также внесен залог в 5 млн за другого фигуранта этого дела - Сергея Шевченко.

Что предшествовало: Высший антикоррупционный суд избрал экс-главе Кировоградской ОГА Андрею Балоню меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой залога в размере немногим более 10 млн гривен.

Сам Балонь на суде утверждал, что никаких доказательств его причастности к вымогательству денег нет, а дело против него - сфабриковано.

Предыстория: