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В СК Беларуси связали задержание "вагнеровцев" с оппонентами Лукашенко

Четверг, 30 июля 2020, 15:33

Россиян из группы "Вагнера" задержали под Минском по подозрению в подготовке массовых беспорядков, они могут быть связаны с Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем.

Источник: "БЕЛТА" со ссылкой на Следственный комитет Беларуси

Детали: В СК Беларуси отметили, что главное следственное управление центрального аппарата Следственного комитета возбудило в отношении Сергея Тихановского ряд уголовных дел.

Дословно Следком: "Так, в отношении него (Тихановского) возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.130 УК по фактам совершения умышленных действий, направленных на возбуждение иной социальной вражды, призывов к совершению насильственно-агрессивных действий по отношению к сотрудникам правоохранительных органов.

Кроме того, в отношении Статкевича, Тихановского и иных лиц возбуждено уголовное дело по факту приготовления к массовым беспорядкам по ст.13 ч.2 ст 293 УК.

Также вчера (29 июля – ред.) по результатам проверки оперативной информации, поступившей от спецслужб, по подозрению в совершении указанного преступления были задержаны 33 гражданина Российской Федерации, сотрудники ЧВК Вагнера, проживавшие на территории санатория "Белорусочка" в Минском районе".

Другие подробности: Сейчас решается вопрос о применении к ним меры пресечения в виде заключения под стражу.

Продолжается проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к приготовлению и организации массовых беспорядков на территории страны.

Проводится расследование.

Справка: Сергей Тихановский – белорусский блогер, автор и ведущий канала "Страна Для Жизни", оппозиционный политик и предприниматель.

Он выдвигал свою кандидатуру на пост президента Беларуси, но Центральная избирательная комиссия отказала ему в регистрации. Тихановский не смог подписать необходимые документы для подачи в ЦИК, поскольку в тот момент отбывал административный арест. 

Супруга претендента Светлана Тихановская незадолго до закрытия приёма заявок подала свои документы на регистрацию кандидатом в президенты – и ее ЦИК зарегистрировала.

Сам Тихановский был задержан 29 мая 2020 года по статье 342 части 1 УК РБ (групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок). 10 июня в Гомельском областном суде апелляционная жалоба Тихановского была отклонена.

16 июня стало известно о возбуждении нового уголовного дела по статье 191 УК РБ (воспрепятствование проведению выборов) по заявлению главы ЦИК РБ.

Николай Статкевич – лидер незарегистрированной Белорусской социал-демократической партии (Народная Громада), бывший претендент на пост президента Беларуси. В связи с непогашенной судимостью ЦИК отказался регистрировать инициативную группу Статкевича – и он поддержал Светлану Тихановскую.

Темы: БеларусьвиборыВагнерРосcия


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