В СК Беларуси связали задержание "вагнеровцев" с оппонентами Лукашенко
Следком Беларуси заявил, что россияне из группы "Вагнера", которых задержали под Минском по подозрению в подготовке массовых беспорядков, могут быть связаны с Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем.
Источник: "БЕЛТА" со ссылкой на Следственный комитет Беларуси
Детали: В СК Беларуси отметили, что главное следственное управление центрального аппарата Следственного комитета возбудило в отношении Сергея Тихановского ряд уголовных дел.
Дословно Следком: "Так, в отношении него (Тихановского) возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.130 УК по фактам совершения умышленных действий, направленных на возбуждение иной социальной вражды, призывов к совершению насильственно-агрессивных действий по отношению к сотрудникам правоохранительных органов.
Кроме того, в отношении Статкевича, Тихановского и иных лиц возбуждено уголовное дело по факту приготовления к массовым беспорядкам по ст.13 ч.2 ст 293 УК.
Также вчера (29 июля – ред.) по результатам проверки оперативной информации, поступившей от спецслужб, по подозрению в совершении указанного преступления были задержаны 33 гражданина Российской Федерации, сотрудники ЧВК Вагнера, проживавшие на территории санатория "Белорусочка" в Минском районе".
Другие подробности: Сейчас решается вопрос о применении к ним меры пресечения в виде заключения под стражу.
Продолжается проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к приготовлению и организации массовых беспорядков на территории страны.
Проводится расследование.
Справка: Сергей Тихановский – белорусский блогер, автор и ведущий канала "Страна Для Жизни", оппозиционный политик и предприниматель.
Он выдвигал свою кандидатуру на пост президента Беларуси, но Центральная избирательная комиссия отказала ему в регистрации. Тихановский не смог подписать необходимые документы для подачи в ЦИК, поскольку в тот момент отбывал административный арест.
Супруга претендента Светлана Тихановская незадолго до закрытия приёма заявок подала свои документы на регистрацию кандидатом в президенты – и ее ЦИК зарегистрировала.
Сам Тихановский был задержан 29 мая 2020 года по статье 342 части 1 УК РБ (групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок). 10 июня в Гомельском областном суде апелляционная жалоба Тихановского была отклонена.
16 июня стало известно о возбуждении нового уголовного дела по статье 191 УК РБ (воспрепятствование проведению выборов) по заявлению главы ЦИК РБ.
Николай Статкевич – лидер незарегистрированной Белорусской социал-демократической партии (Народная Громада), бывший претендент на пост президента Беларуси. В связи с непогашенной судимостью ЦИК отказался регистрировать инициативную группу Статкевича – и он поддержал Светлану Тихановскую.
Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа.
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Предыстория:
- 29 июля в Беларуси сообщили о задержании более 33-х иностранных граждан, которые оказались боевиками "Вагнера". Они прибыли из России и поселились в санатории под Минском. В Беларуси считают, что целью боевиков была "дестабилизация ситуации во время избирательной кампании" президента Беларуси.
- Имена большинства из 33 задержанных в Беларуси боевиков частной военной компании "Вагнера" есть в украинской базе "Миротворец" – как участников войны на Донбассе.
- В Беларуси заявили, что 14 из задержанных под Минском россиян воевали на Донбассе. Там задержанных боевиков ЧВК "Вагнера" подозревают в подготовке теракта.
- В Министерстве иностранных дел Украины считают, что группа боевиков, задержанных в Беларуси, могла быть использована для дестабилизации ситуации в стране накануне президентских выборов.
- Совет нацбезопасности и обороны Украины предлагал МИД добиваться экстрадиции боевиков группы "Вагнер"