Временная исполняющая обязанности министра энергетики Украины Ольга Буславец сообщила, что в Украине готовят пилотный проект по закрытию шахт в одном из городов, для этого используют немецкий опыт.

Источник: ее интервью Радио Свобода

Детали: По словам чиновницы, в Украине существует около 65 моногородов, в которых шахта является единственным предприятием, на котором могут работать люди. В таких городах как правило, на каждую семью есть один человек, который работает на такой шахте и является кормильцем.

Прямая речь: "Мы должны понимать, каким образом нам необходимо этих людей защитить, дать возможность трансформироваться этим регионам, чтобы там была работа. У нас даже сегодня есть договоренности с немецкой стороной. Был и звонок премьер-министра канцлеру Германии Ангеле Меркель. Они обсуждали этот вопрос. И у меня были переговоры с послом Германии в Украине относительно помощи по проведению комплексной работы в рамках пилотного проекта с опытом Германии по закрытию шахт какого моногорода, который мы определим вместе с ними по определенным критериям"

Напомним: 1 июля под Офисом президента в Киеве произошел конфликт между шахтерами, которые пришли на акцию протеста, и полицией.

30 июня у Офиса президента шахтеры объявили бессрочную акцию протеста. Одним из требований протестующих было погашение долгов по зарплатам на государственных шахтах.