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Мальдивы Порошенко: Пограничнику сообщили о подозрении за "незаконный пропуск"

Среда, 8 июля 2020, 10:11

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему руководителю военной части Государственной пограничной службы за указание пропустить через государственную границу пятого президента Украины Петра Порошенко и членов его семьи "вне существующего пункта пропуска".

Источник: ГБР

Дословно: "Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований, при процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора, сообщили о подозрении бывшему руководителю военной части Государственной пограничной службы Украины.

Экс-пограничник подозревается в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенном должностным лицом с использованием служебного положения (ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины).

По данным предварительного расследования, подозреваемый, находясь в должности руководителя военной части Государственной пограничной службы Украины, в январе 2018 года, вопреки существующему порядку, дал незаконное указание подчиненным военнослужащим на незаконный пропуск через государственную границу Украины пятого президента Украины, членов его семьи и других лиц для организации отдыха вне существующего пункта пропуска.

Сейчас следователи ГБР проверяют причастность подозреваемого и других лиц из числа руководства Государственной пограничной службы Украины и Управления государственной охраны Украины к переправке через государственную границу Украины бывших высокопоставленных чиновников без прохождения надлежащей процедуры паспортного и таможенного контроля вне пункта пропуска".

 

Детали: ГБР добавляет, что сейчас устанавливается "круг всех должностных лиц, причастных к организации, созданию и использованию неконтролируемого канала в государственной границе Украины". Их действиям будет дана надлежащая правовая оценка.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Предыстория:

  • Пятый президент Украины Петр Порошенко с 1 по 8 января 2018 года находился на Мальдивах инкогнито. В расследовании программы журналистских расследований "Схемы" журналисты рассказали о тайном отпуске Порошенко с семьей на Мальдивах.
  • Согласно расследованию, неафишируемый президентский отдых вместе с перелетом в целом стоил не менее 500 тысяч долларов (более 14 млн гривен). На Банковой заявили, что Мальдивы обошлись президенту дешевле, чем подсчитали журналисты.
  • Порошенко уверял, что границу он пересекал под своей фамилией, "по своему паспорту, с соответствующей регистрацией у пограничников".
  • В августе 2019 года Государственное бюро расследования начало расследовать возможные факты организации незаконной переправки через государственную границу Украины пятого президента Петр Порошенко.

Темы: ПорошенкоГБРОфис генпрокурораПограничная служба


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