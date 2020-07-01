Порошенко рассказал, сколько есть дел против него, и кто за этим стоит

Пятый президент Петр Порошенко заявляет, что сейчас против него расследуют 24 уголовных производства и за всеми ними стоит Офис президента, или лично глава страны Владимир Зеленский.

Источник: интервью Порошенко Янине Соколовой

Прямая речь: "24, потому что три они закрыли. Но я это узнал только из заявления, которое прозвучало, нам это не сообщали.

Ну какой Портнов? Какая месть? (Ряд дел против Порошенко открыты по заявлениям экс-заместителя главы администрации беглого президента Виктора Януковича Андрея Портнова – ред).

Это попытка Офиса президента или лично Владимира Зеленского спрятаться и отвлечь внимание за дымовой завесой, прикрывшись Портновым.

Это прямые указания из ОПУ. Именно господина Смирнова, который, соответственно, как адвокат господина Ефремова очень дружен с Портновым".

Детали: По мнению Порошенко, власть Зеленского использует такой сценарий, чтобы "преодолеть фобии, которые существуют в Офисе президента, фобии относительно событий в Украине", чтобы отвлечь внимание от реальных проблем, с которыми столкнулась государство.

Он также добавил, что ему очень понравилась аналогия, что компас, который указывает на врагов Украины, у Зеленского попал в какое-то странное магнитное поле, начал очень быстро крутиться и показывать ему неверное направление.

Порошенко напомнил, что враг у Украины один, и это страна-агрессор Россия.

На вопрос, готов ли он к тому, что все же сядет, Порошенко сказал, что "проходил и гораздо более жесткие испытания за 5 президентских лет, в том числе и в 2014 и 2015 годах, и это не самое худшее испытание".

Зеленскому Порошенко напомнил, что во времена тех вызовов, которые стоят перед Украиной, "от президента страна нуждается, чтобы объединились все ресурсы и силы, чтобы спасти государство".

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