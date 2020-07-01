Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Порошенко рассказал, сколько есть дел против него, и кто за этим стоит

Среда, 1 июля 2020, 09:31
Скриншот из видео

Пятый президент Петр Порошенко заявляет, что сейчас против него расследуют 24 уголовных производства и за всеми ними стоит Офис президента, или лично глава страны Владимир Зеленский.

Источник: интервью Порошенко Янине Соколовой

Прямая речь: "24, потому что три они закрыли. Но я это узнал только из заявления, которое прозвучало, нам это не сообщали.

Ну какой Портнов? Какая месть? (Ряд дел против Порошенко открыты по заявлениям экс-заместителя главы администрации беглого президента Виктора Януковича Андрея Портнова – ред).

Это попытка Офиса президента или лично Владимира Зеленского спрятаться и отвлечь внимание за дымовой завесой, прикрывшись Портновым.

Это прямые указания из ОПУ. Именно господина Смирнова, который, соответственно, как адвокат господина Ефремова очень дружен с Портновым".

Детали: По мнению Порошенко, власть Зеленского использует такой сценарий, чтобы "преодолеть фобии, которые существуют в Офисе президента, фобии относительно событий в Украине", чтобы отвлечь внимание от реальных проблем, с которыми столкнулась государство.

Он также добавил, что ему очень понравилась аналогия, что компас, который указывает на врагов Украины, у Зеленского попал в какое-то странное магнитное поле, начал очень быстро крутиться и показывать ему неверное направление.

Порошенко напомнил, что враг у Украины один, и это страна-агрессор Россия.

На вопрос, готов ли он к тому, что все же сядет, Порошенко сказал, что "проходил и гораздо более жесткие испытания за 5 президентских лет, в том числе и в 2014 и 2015 годах, и это не самое худшее испытание".

Зеленскому Порошенко напомнил, что во времена тех вызовов, которые стоят перед Украиной, "от президента страна нуждается, чтобы объединились все ресурсы и силы, чтобы спасти государство".

Знать больше: В чем проблемы с подозрением для Порошенко. Публикуем его текст от ГБР

Предыстория:

  • 10 июня в ГБР прокуроры Офиса генпрокурора по поручению генпрокурора сообщили о подозрении Порошенко.
  • Порошенко подозревают в том, что он склонил главу Службы внешней разведки Егора Божко к незаконному приказу, а именно к назначению на должность заместителя главы СВР скандального Сергея Семочко.
  • 18 июня в Печерском суде начали избирать ему меру пресечения. Прокуратура заявляла, что будет ходатайствовать об избрании для Порошенко содержания под стражей.
  • Судья Печерского суда Киева перенес заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко на 1 июля.

Ирина Балачук, УП
Темы: ПорошенкоЗеленский


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоУ Порошенко записали видео-ответ Венедиктовой

Четыре курортные страны Европы планируют пускать к себе туристов из Украины

В Украине подняли штрафы за нетрезвое вождение

Порошенко рассказал, сколько есть дел против него, и кто за этим стоит

Эпидемия притормозила: за сутки 664 новых случая коронавируса в Украине

Новости 30 июня: открытие границ ЕС, неожиданный соперник Зеленскому

Все новости...
Порошенко
Венедиктова записала видео для Порошенко
Шмыгаль: расследование относительно Порошенко портит имидж государства, но так надо
Украинцы вывели бы во второй тур выборов неожиданного соперника Зеленскому
Последние новости
12:20
Киев усилил карантин
12:12
Столица и 11 областей не могут ослаблять карантин
12:10
В Киеве снова - плюс сотня больных коронавирусом, все больше пациентов в тяжелом состоянии
12:02
документЭкс-заместитель министра в европейском суде начал судиться с Украиной
11:41
Остаток средств в казне правительства достиг рекордного показателя
11:37
Ученые и педагоги обратились к властям и СБУ из-за назначения Шкарлета
11:34
5 стран открыли границы для Украины, ЕС будет пересматривать список каждые 2 недели
11:34
В Киеве июньская жара побила 5 температурных рекордов
11:29
Польша возобновила авиасообщение с Украиной
11:21
Импорт товаров в мае рухнул на 35%
Все новости...