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Порошенко о Мальдивах и границе: Я этого пограничника никогда не видел

Среда, 8 июля 2020, 16:08
Порошенко о Мальдивах и границе: Я этого пограничника никогда не видел

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что в глаза не видел бывшего пограничника, которому утром 8 июля сообщили о подозрении из-за якобы указания пропустить его с семьей через госграницу "вне существующего пункта пропуска".

Источник: слова Порошенко во время избрания ему меры пресечения 8 июля

Прямая речь: "Пограничника того сейчас пытаются взять в заложники. Я никогда в жизни его не видел. Так же как границу пересекаю исключительно в пунктах пропуска.

Одна известная личность, которая плохо закончила, когда-то с экранов телевидения призвала: "Астанавитесь", Владимир Александрович, вас это касается, чтобы не последовать его дорогой".

Что было раньше: 8 июля Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему руководителю военной части Государственной пограничной службы за указание пропустить через госграницу Порошенко и членов его семьи "вне существующего пункта пропуска".

Предыстория:

  • Пятый президент Украины Петр Порошенко с 1 по 8 января 2018 года находился на Мальдивах инкогнито. В расследовании программы журналистских расследований "Схемы" журналисты рассказали о тайном отпуске Порошенко с семьей на Мальдивах.
  • Согласно расследованию, неафишируемый президентский отдых вместе с перелетом в целом стоил не менее 500 тысяч долларов (более 14 млн гривен). На Банковой заявили, что Мальдивы обошлись президенту дешевле, чем подсчитали журналисты.
  • Порошенко уверял, что границу он пересекал под своей фамилией, "по своему паспорту, с соответствующей регистрацией у пограничников".
  • В августе 2019 года Государственное бюро расследования начало расследовать возможные факты организации незаконной переправки через государственную границу Украины пятого президента Петр Порошенко.

Алена Мазуренко, УП

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Темы: ПорошенкоГБРПограничная служба
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