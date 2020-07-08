Порошенко о Мальдивах и границе: Я этого пограничника никогда не видел

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что в глаза не видел бывшего пограничника, которому утром 8 июля сообщили о подозрении из-за якобы указания пропустить его с семьей через госграницу "вне существующего пункта пропуска".

Источник: слова Порошенко во время избрания ему меры пресечения 8 июля

Прямая речь: "Пограничника того сейчас пытаются взять в заложники. Я никогда в жизни его не видел. Так же как границу пересекаю исключительно в пунктах пропуска.

Одна известная личность, которая плохо закончила, когда-то с экранов телевидения призвала: "Астанавитесь", Владимир Александрович, вас это касается, чтобы не последовать его дорогой".

Что было раньше: 8 июля Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему руководителю военной части Государственной пограничной службы за указание пропустить через госграницу Порошенко и членов его семьи "вне существующего пункта пропуска".

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