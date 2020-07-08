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Иран говорит, что готов начать переговоры с Украиной по самолету МАУ с 20 июля

Среда, 8 июля 2020, 19:01

Иран заявляет, что готов начать двусторонние переговоры с Украиной о сбитом лайнере МАУ с 20 июля.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в позиции посольства Ирана в Украине, которую распространило агентство "Интерфакс-Украина".

"Исламская Республика Иран ничего не скрывает, не ищет причин, чтобы не сотрудничать с Украиной. В связи с этим, сегодня, 8 июля 2020 года, иранская сторона заявила через МИД Исламской Республики Иран посольству Украины в Исламской Республике Иран о готовности начать двусторонние переговоры, начиная с 20 июля 2020 года, и сейчас мы ожидаем дату, предложенную украинской стороной", - говорится в позиции посольства.

Отмечается, что иранская сторона не оставила без ответов ноты украинской стороны, и эти ответы или были предоставлены официальными нотами, или во время официальных встреч представителей иранского руководства с послом Украины в Иране, а также во время встреч посла Ирана с представителями украинского руководства.

"Исламская Республика Иран всегда заявляла о своей готовности к переговорам с украинской стороной, руководствуясь действующими нормами международного права, которые связанные с этим вопросом, и полные, исчерпывающие тексты в этом вопросе были представлены украинской стороне в течение прошлых месяцев, однако до сих пор это осталось без ответа" , - отметил посольство.

Как сообщалось, заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью "BBC Украина" заявил, что Иран не готов принять предложение Украины о переговорах о компенсации за самолет авиакомпании МАУ.

"Буквально сегодня (7 июля) мы получили коммуникацию с Тегерана о том, что иранская сторона не готова принять предложение Киева о переговорах", - сказал Енин.

Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, был сбит в ночь на 8 января 2020 вскоре после взлета. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

Иран заявляет, что сбитие украинского авиалайнера произошло из-за человеческой ошибки.

Темы: катастрофа МАУ в Иране


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