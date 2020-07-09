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В Кремле прокомментировали, могут ли "Л/ДНР" войти в состав РФ

Четверг, 9 июля 2020, 12:38
В Кремле прокомментировали, могут ли Л/ДНР войти в состав РФ
Фото ТАСС

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что вопрос вхождения так называемых "ДНР" и "ЛНР" в состав России, на государственном уровне никогда не обсуждался.

Источник: Козак в интервью российскому изданию ТАСС

Прямая речь: "Относительно различного рода заявлений политических деятелей и общественных организаций о возможностях и перспективах вхождения Донбасса в Российскую Федерацию. Это мнение исключительно авторов этих заявлений. На государственном уровне вопросы в такой постановке, даже в первом приближении, никогда не обсуждались".

Детали: По словам Козака, РФ "не теряет надежду на мирное политическое урегулирование конфликта", потому что "даже замороженный конфликт на юго-западных границах Российской Федерации абсолютно точно не нужен".

Предыстория:

  • Бывший так называемый "премьер ДНР" Александр Бородай во время съезда партии "Родина" в Санкт-Петербурге 4 июля заявил о возможном скором присоединении ОРДЛО к России. По его мнению, де-факто непризнанные "республики" уже являются частью РФ. Бородай заявил, что многие жители оккупированного Донбасса участвовали в голосовании по поправкам в конституцию РФ.
  • 4 июля украинский президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о том, правда ли, что Москва потребовала от Киева предоставить до 6 июля закон об особом статусе Донбасса, сказал, что Украина является независимой страной, поэтому никто на международной арене не может от нее ничего требовать. "Мне кажется, что здесь всем нужно поработать над риторикой", – сказал он.
  • 6 июля пресс-секретарю президента России Дмитрий Песков заявил, что ему не известно о скором присоединении оккупированных территорий Донбасса к Российской Федерации, но поддержку Москвы жителям Донбасса он обещает.

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Темы: РосcияДонбассУкраина
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