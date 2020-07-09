В Кремле прокомментировали, могут ли "Л/ДНР" войти в состав РФ

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что вопрос вхождения так называемых "ДНР" и "ЛНР" в состав России, на государственном уровне никогда не обсуждался.

Источник: Козак в интервью российскому изданию ТАСС

Прямая речь: "Относительно различного рода заявлений политических деятелей и общественных организаций о возможностях и перспективах вхождения Донбасса в Российскую Федерацию. Это мнение исключительно авторов этих заявлений. На государственном уровне вопросы в такой постановке, даже в первом приближении, никогда не обсуждались".

Детали: По словам Козака, РФ "не теряет надежду на мирное политическое урегулирование конфликта", потому что "даже замороженный конфликт на юго-западных границах Российской Федерации абсолютно точно не нужен".

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