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Следователи рассказали о допросе задержанных в Беларуси "вагнеровцов"

Суббота, 1 августа 2020, 01:51
Следователи рассказали о допросе задержанных в Беларуси вагнеровцов

Следственный комитет Беларуси назвал купленные российскими наемниками билеты в Турцию попыткой подготовить себе алиби.

Источник: руководитель следственной группы Александр Агафонов в интервью белорусскому телеканалу ОНТ

Детали: По его словам, у 33 задержанных россиян на руках имелись авиабилеты на вылет 25 июля в Стамбул, однако, как выяснило следствие, лететь туда они не намеревались. "Очевидным является, что при организованной подготовке к совершению преступления злоумышленники готовят себе алиби", - подчеркнул Агафонов.

Он сообщил, что все задержанные допрошены с участием защитников. Их показания непоследовательны, а о целях нахождения в Беларуси – противоречивы.

"11 человек намеревались лететь в Венесуэлу, 15 следовало в Турецкую Республику, два – на Кубу, один – в Сирию. Один вообще не знал, куда летит. Три от дачи показаний отказались. Представляется сомнительным, что на одном рейсовом самолете можно совершить перелет в страны различных континентов. Это то же самое, что на одном поезде ехать сразу в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Магадан", - удивляется следователь.

По его словам, следствие располагает и другими данными, подтверждающими, что конечной точкой маршрута был именно Минск.

Агафонов добавил, что в интересах расследования разгласить всю информацию, имеющуюся в распоряжении следствия, невозможно.

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В Минске сыграли Вагнера: в чем была цель российских боевиков, задержанных в Беларуси

Предыстория:

  • 29 июля в Беларуси сообщили о задержании более 33-х иностранных граждан, которые оказались боевиками "Вагнера". Они прибыли из России и поселились в санатории под Минском. В Беларуси считают, что целью боевиков была "дестабилизация ситуации во время избирательной кампании" президента Беларуси.
  • Имена большинства из 33 задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнер" есть в украинской базе "Миротворец" – как участников войны на Донбассе.
  • В Беларуси заявили, что 14 из задержанных воевали на Донбассе. Там задержанных боевиков подозревают в подготовке теракта.
  • СБУ заявила, что будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнера", которые воевали на Донбассе.
  • В России заявляют, что группа мужчин направлялась в Стамбул, Турция.

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Темы: ВагнерБеларусьРосcия
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