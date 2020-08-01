Следователи рассказали о допросе задержанных в Беларуси "вагнеровцов"
Следственный комитет Беларуси назвал купленные российскими наемниками билеты в Турцию попыткой подготовить себе алиби.
Источник: руководитель следственной группы Александр Агафонов в интервью белорусскому телеканалу ОНТ
Детали: По его словам, у 33 задержанных россиян на руках имелись авиабилеты на вылет 25 июля в Стамбул, однако, как выяснило следствие, лететь туда они не намеревались. "Очевидным является, что при организованной подготовке к совершению преступления злоумышленники готовят себе алиби", - подчеркнул Агафонов.
Он сообщил, что все задержанные допрошены с участием защитников. Их показания непоследовательны, а о целях нахождения в Беларуси – противоречивы.
"11 человек намеревались лететь в Венесуэлу, 15 следовало в Турецкую Республику, два – на Кубу, один – в Сирию. Один вообще не знал, куда летит. Три от дачи показаний отказались. Представляется сомнительным, что на одном рейсовом самолете можно совершить перелет в страны различных континентов. Это то же самое, что на одном поезде ехать сразу в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Магадан", - удивляется следователь.
По его словам, следствие располагает и другими данными, подтверждающими, что конечной точкой маршрута был именно Минск.
Агафонов добавил, что в интересах расследования разгласить всю информацию, имеющуюся в распоряжении следствия, невозможно.
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В Минске сыграли Вагнера: в чем была цель российских боевиков, задержанных в Беларуси
Предыстория:
- 29 июля в Беларуси сообщили о задержании более 33-х иностранных граждан, которые оказались боевиками "Вагнера". Они прибыли из России и поселились в санатории под Минском. В Беларуси считают, что целью боевиков была "дестабилизация ситуации во время избирательной кампании" президента Беларуси.
- Имена большинства из 33 задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнер" есть в украинской базе "Миротворец" – как участников войны на Донбассе.
- В Беларуси заявили, что 14 из задержанных воевали на Донбассе. Там задержанных боевиков подозревают в подготовке теракта.
- СБУ заявила, что будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнера", которые воевали на Донбассе.
- В России заявляют, что группа мужчин направлялась в Стамбул, Турция.