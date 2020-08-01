Министр внутренних дел Арсен Аваков показал видеозапись попытки задержания и ликвидации полтавчанина Романа Скрыпника, который после похищения авто взял в заложники полицейского, а затем скрывался 8 дней.

Источник: Twitter Авакова

Прямая речь: "Ночные события в Опишне. К сожалению, опять неадекватное поведение "полтавского террориста", который несколько дней скрывался. Вследствие слаженной работы полицейских – злоумышленник был ликвидирован снайпером и подорвался на собственной гранате. Спасибо полиции за профессиональную работу!".

Нічні події в Опишні. На жаль, знову неадекватна поведінка "полтавського терориста", який кілька днів переховувався. Внаслідок злагодженої роботи поліцейських - зловмисник був ліквідований снайпером і підірвався на власній гранаті.

Дякую поліції за професійну роботу! pic.twitter.com/CF0S0t88k0 — Arsen Avakov (@AvakovArsen) August 1, 2020

Детали: Заместитель Авакова Антон Геращенко подчеркнул, что "снайпер КОРДа получил команду на ликвидацию опасного преступника державшего в заложниках сотрудника полиции и угрожавшего взорвать гранату" – и "точным выстрелом снайпера в голову он был убит на месте".



По словам Геращенко, заложник успел отскочить в сторону и остался невредим, но "если бы полицейские не приняли решение ликвидировать террориста, то он мог бы уничтожить заложника или кинуть гранату в полицейских".