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Аваков показал видео с "полтавским террористом": Действовал неадекватно, застрелили

Суббота, 1 августа 2020, 13:22
Аваков показал видео с полтавским террористом: Действовал неадекватно, застрелили
npu.gov.ua

Министр внутренних дел Арсен Аваков показал видеозапись попытки задержания и ликвидации полтавчанина Романа Скрыпника, который после похищения авто взял в заложники полицейского, а затем скрывался 8 дней.

Источник: Twitter Авакова, сайт Национальной полиции

Прямая речь: "Ночные события в Опишне. К сожалению, опять неадекватное поведение "полтавского террориста", который несколько дней скрывался. Вследствие слаженной работы полицейских – злоумышленник был ликвидирован снайпером и подорвался на собственной гранате. Спасибо полиции за профессиональную работу!".

Детали: Заместитель Авакова Антон Геращенко подчеркнул, что "снайпер КОРДа получил команду на ликвидацию опасного преступника державшего в заложниках сотрудника полиции и угрожавшего взорвать гранату" – и "точным выстрелом снайпера в голову он был убит на месте".

По словам Геращенко, заложник успел отскочить в сторону и остался невредим, но "если бы полицейские не приняли решение ликвидировать террориста, то он мог бы уничтожить заложника или кинуть гранату в полицейских".

Полиция сообщила, что 1 августа около 2-х ночи на окраине поселка Опишня Зеньковского района снайпер спецподразделения КОРД обезвредил вооруженного 32-летнего полтавчанина, который больше недели скрывался от полиции в разных населенных пунктах области.

В операции приняли участие оперативники уголовного розыска полиции области, работники территориальных подразделений, кинологи, спецподразделения полиции Полтавщины. К поиску привлекли также сотрудников Службы безопасности Украины, военнослужащих Национальной гвардии и средства авиационной поддержки.

 
 

Подозреваемого обнаружили работники сектора реагирования патрульной полиции Зеньковского отделения ночью 1 августа на окраине поселка Опишня. Патрульные обратили внимание на мужчину, похожего по описанию на разыскиваемого полтавчанина, и реализовали "меры по задержанию подозреваемого".

 

Руководитель полиции Полтавщины Иван Выгивский рассказал, что полицейские СРПП действовали по заранее подготовленным алгоритму.

Прямая речь Выгивского: "Начальник сектора реагирования патрульной полиции, действуя в соответствии с инструкцией и находясь в непосредственном контакте с преступником, держал ситуацию под контролем до прибытия спецподразделения. Поскольку жизни полицейского угрожала реальная опасность, поскольку он угрожал гранатой, было принято решение о ликвидации подозреваемого".

 

Предыстория:

  • 23 июля в Полтаве подозреваемый в угоне авто, которого пытались задержать правоохранители, взял в заложники полицейского.
  • Злоумышленником оказался 32-летний ранее судимый местный житель Роман Скрипник.
  • Позднее Скрипник отпустил заложника и скрылся в лесопосадке в Решетиловском районе Полтавской области. Полиция начала его поиски.
  • 27 июля Нацполиция сообщила, что сформировала психолого-криминалистический портрет Скрипника. Указывалось, что полтавчанин имеет военную подготовку и навыки выживания в экстремальных условиях. Также отмечалось, что у него есть проблемы с психическим здоровьем на фоне употребления наркотических средств.

Читайте также: Заложники страха. Самые громкие террористические акты в истории Украины

Украинская правда

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Темы: Полтавская областькриминалтерроризмполицияАваков
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