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Аваков показал видео с "полтавским террористом": Действовал неадекватно, подорвался на гранате

Суббота, 1 августа 2020, 13:22

Министр внутренних дел Арсен Аваков показал видеозапись попытки задержания и ликвидации полтавчанина Романа Скрыпника, который после похищения авто взял в заложники полицейского, а затем скрывался 8 дней.

Источник: Twitter Авакова

Прямая речь: "Ночные события в Опишне. К сожалению, опять неадекватное поведение "полтавского террориста", который несколько дней скрывался. Вследствие слаженной работы полицейских – злоумышленник был ликвидирован снайпером и подорвался на собственной гранате. Спасибо полиции за профессиональную работу!".

Детали: Заместитель Авакова Антон Геращенко подчеркнул, что "снайпер КОРДа получил команду на ликвидацию опасного преступника державшего в заложниках сотрудника полиции и угрожавшего взорвать гранату" – и "точным выстрелом снайпера в голову он был убит на месте".

По словам Геращенко, заложник успел отскочить в сторону и остался невредим, но "если бы полицейские не приняли решение ликвидировать террориста, то он мог бы уничтожить заложника или кинуть гранату в полицейских".

Темы: Полтавская областькриминалтерроризмполицияАваков


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