Богдану сожгли "Теслу"
Бывшему главе Офиса президента Андрею Богдану этой ночью сожгли автомобиль "Тесла".
Источник: сообщение полиции Киева, комментарий Богдана "Украинской правде"
Детали: Полиция Киева начала уголовное производство по факту поджога автомобиля, но владельца авто не называет. Богдан сообщил УП, что сожгли его авто.
Около 3 часов ночи в полицию поступило сообщение о возгорании автомобиля "Тесла" на улице Юности в Днепровском районе. На место происшествия выехали спасатели, следственно-оперативная группа и представители профильных служб полиции Киева.
Огнем повреждены три транспортных средства: "Тесла" и две припаркованные рядом машины "Мазда" и "Хонда", принадлежащие местным жителям.
Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия.
Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины.
Следователи назначат необходимые экспертизы в уголовном производстве по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества путем поджога.
Правоохранители устанавливают обстоятельства поджога автомобилей и причастных к правонарушению лиц.