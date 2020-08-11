Богдану сожгли "Теслу"

Бывшему главе Офиса президента Андрею Богдану этой ночью сожгли автомобиль "Тесла".

Источник: сообщение полиции Киева, комментарий Богдана "Украинской правде"

Детали: Полиция Киева начала уголовное производство по факту поджога автомобиля, но владельца авто не называет. Богдан сообщил УП, что сожгли его авто.

Около 3 часов ночи в полицию поступило сообщение о возгорании автомобиля "Тесла" на улице Юности в Днепровском районе. На место происшествия выехали спасатели, следственно-оперативная группа и представители профильных служб полиции Киева.

Огнем повреждены три транспортных средства: "Тесла" и две припаркованные рядом машины "Мазда" и "Хонда", принадлежащие местным жителям.

Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины.

Следователи назначат необходимые экспертизы в уголовном производстве по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества путем поджога.

Правоохранители устанавливают обстоятельства поджога автомобилей и причастных к правонарушению лиц.