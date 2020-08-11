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Богдану сожгли "Теслу"

Вторник, 11 августа 2020, 10:58
Богдану сожгли Теслу
Facebook dtp.kiev.ua

Бывшему главе Офиса президента Андрею Богдану этой ночью сожгли электромобиль "Tesla".

Источник: сообщение полиции Киева, комментарий Богдана "Украинской правде"

Детали: Полиция Киева начала уголовное производство по факту поджога автомобиля, но владельца авто не называет. Богдан сообщил УП, что сожгли его электрокар.

Около 3 часов ночи в полицию поступило сообщение о возгорании автомобиля "Тесла" на улице Юности в Днепровском районе. На место происшествия выехали спасатели, следственно-оперативная группа и представители профильных служб полиции Киева.

Огнем повреждены три транспортных средства: "Тесла" и две припаркованные рядом машины "Мазда" и "Хонда", принадлежащие местным жителям.

Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия.

 
dtp.kiev.ua
 
 

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины.

Следователи назначат необходимые экспертизы в уголовном производстве по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества путем поджога.

Правоохранители устанавливают обстоятельства поджога автомобилей и причастных к правонарушению лиц.

Позже Андрей Богдан опубликовал видео, на котором видно, как поджигают белую машину.

Напомним: Андрей Богдан – юрист, он возглавлял Офис президента Владимира Зеленского с 21 мая 2019 года по 11 февраля 2020 года (до 24 июня 2019 года это была Администрация президента).

В июне 2020 года Богдан ответил Зеленскому на интервью "Украинской правде" так: "Я являюсь носителем знаний очень чувствительных для Вас и для страны, но поверьте, я останусь порядочным человеком. О лишении меня власти – так я Вам благодарен, потому что мое имя не будет иметь отношения к хаосу в который Вы бросаете страну".

Украинская правда, добавлены фото

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Темы: БогданКиев
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