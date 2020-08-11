Telegram будет пытаться помешать цензуре в Беларуси

Основатель Telegram Павел Дуров заявил о введении в мессенджере инструментов против цензуры, чтобы белорусы могли и в дальнейшем пользоваться платформой.

Источник: Дуров в twitter

Прямая речь: "Мы включили наши инструменты антицензуры в Беларуси, чтобы Telegram оставался доступным для большинства пользователей. Но связь в стране все еще очень нестабильная, поскольку интернет иногда полностью выключается".

Снимок экрана

Детали: Основатель мессенджера распространил в свой профиль сообщение, в котором говорится о том, что другие платформы для общения (WhatsApp, Facebook и Instagram) в Беларуси на даный момент не работают. Однако доступ к Telegram в белорусских граждан все еще остается.

Что предшествовало: В МВД Беларуси заявили, что в Минске во время массовых протестов погиб мужчина, якобы собирался бросить в сторону силовиков взрывчатку.

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