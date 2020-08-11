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Telegram будет пытаться помешать цензуре в Беларуси

Вторник, 11 августа 2020, 00:20

Основатель Telegram Павел Дуров заявил о введении в мессенджере инструментов против цензуры, чтобы белорусы могли и в дальнейшем пользоваться платформой.

Источник: Дуров в twitter

Прямая речь: "Мы включили наши инструменты антицензуры в Беларуси, чтобы Telegram оставался доступным для большинства пользователей. Но связь в стране все еще очень нестабильная, поскольку интернет иногда полностью выключается".

 
Снимок экрана

Детали: Основатель мессенджера распространил в свой профиль сообщение, в котором говорится о том, что другие платформы для общения (WhatsApp, Facebook и Instagram) в Беларуси на даный момент не работают. Однако доступ к Telegram в белорусских граждан все еще остается.

Что предшествовало: В МВД Беларуси заявили, что в Минске во время массовых протестов погиб мужчина, якобы собирался бросить в сторону силовиков взрывчатку.

Знать больше: Вечные 80%. 8 фактов о самых сложных (пере) выборах Лукашенко в Беларуси

Предыстория:

  • Протесты в Беларуси начались 9 августа после объявления предварительных результатов президентских выборов, на которых действующий президент Александр Лукашенко, который занимает должность уже 26 лет, как будто набрал 80% голосов.
  • Однако оппозиционные экзит-полы указывают, что с огромным отрывом выиграла его оппонентка Светлана Тихановская. Она не признает предварительные итоги и считает, что одержала победу на выборах.
  • Несогласные с результатами выборов вышли на митинги в Минске и других городах Беларуси. Сейчас задержали около 3 тысяч человек, которые вышли на протесты.
  • Кроме того, в стране постоянные перебои с доступом к интернету. Также власти блокируют работу крупнейших изданий и мессенджеров. Большинство коммуникаций во время протестов происходит в Telegram.
  • Позже ЦИК обновила результаты голосования. В соответствии с ними – у Александра Лукашенко – 80,08% голосов, у Светланы Тихоновской – 10,09%.
  • На следующий день протестующие вновь вышли на митинги, на что милиция снова открыла огонь, также сообщается о взрывах свето-шумовых гранат.

Ольга Гетьманец, УП

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Темы: соцсетиБеларусьмитингиинтернет
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