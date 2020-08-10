Лукашенко по-своему объяснил исчезновение интернета в день выборов

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в день выборов 9 августа интернет в Беларуси отключали из-за границы, это - не инициатива властей.

Источник: его заявление на встрече с главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым, которое передает государственное информагентство БЕЛТА

Прямая речь: "Кому-то неймется, призывают выходить на улицы. Даже из-за границы отключают интернет, чтобы вызвать недовольство у населения. Сейчас наши специалисты разбираются, откуда идет эта блокировка. Поэтому, если интернет плохо работает, это не наша инициатива, это из-за границы".

Детали: По словам Лукашенко, на Беларусь пытаются целенаправленно давить с разных сторон, "гибридно действуют по всем направлениям".

В то же время оператор связи "Белтелеком" заявляет, что рассчитывает восстановить доступ к ресурсам в интернете до конца дня 10 августа.

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Напомним: 9 августа, в основной день выборов президента в Беларуси, пользователи по всей стране жаловались на проблемы с доступом к интернету.

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, победу одержал Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет. У него якобы 80,23% голосов, у ближайшей соперницы Светланы Тихановской – 9,9%

Однако оппозиционные экзит-полы указывают, что с огромным отрывом выиграла его оппонентка Светлана Тихановская. Мужа последней, Сергея, не допустили к выборам и бросили за решетку.

Сторонники Тихановской в ответ на официальные результаты вышли на митинги в Минске и других городах Беларуси. К их разгону привлекли ОМОН, в частности автозак силовиков въехал в толпу протестующих, а милиция стреляла резиновыми пулями.

По состоянию на сейчас в Беларуси задержали около 3 тысяч человек, которые вышли на протесты из-за несогласия с предварительными результатами президентских выборов. Пострадали 50 митингующих и 39 сотрудников милиции. Правозащитники сообщают об одном погибшем.

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков в Минске и насилия в отношении сотрудников милиции. Речь идет о задержанных в Минске и других городах, им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.